ΟΗΕ: 9 στους 10 ανθρώπους τρέφουν προκαταλήψεις σε βάρος των γυναικών

Σχεδόν το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού, ανεξαρτήτως φύλου, εμφορείται από προκαταλήψεις σε βάρος των γυναικών, αποκαλύπτει μελέτη που εκπόνησε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών ενόψει της διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας (8/3) και δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη.

«Οι άνδρες είναι καλύτεροι ηγέτες στην πολιτική ή στις επιχειρήσεις απ’ ό,τι οι γυναίκες. Οι σπουδές στο πανεπιστήμιο είναι πιο σημαντικές για έναν άνδρα απ’ ό,τι για μια γυναίκα. Οι άνδρες πρέπει να έχουν προτεραιότητα στην αγορά εργασίας, διότι οι θέσεις είναι λιγοστές».

Οι εννιά άνθρωποι στους δέκα στον κόσμο, των γυναικών συμπεριλαμβανομένων, εμφορούνται από τουλάχιστον μία τέτοια προκατάληψη, συμπεραίνει η υπηρεσία του ΟΗΕ, με βάση δεδομένα από 75 χώρες που αντιπροσωπεύουν το 80% του πληθυσμού του πλανήτη.

Τα ποσοστά τους είναι υψηλότερα στο Πακιστάν (99,81%), στο Κατάρ (99,73%) και στη Νιγηρία (99,73%).

Η Ανδόρα (27,01%), η Σουηδία (30,01%) και η Ολλανδία (39,75%) αντίθετα συγκαταλέγονται στους «καλούς μαθητές». Στη Γαλλία, πάνω από ένας στους δύο (το 56%) τρέφει τουλάχιστον μία σεξιστική προκατάληψη.

Η μελέτη δεν συμπεριλαμβάνει δεδομένα για την Ελλάδα.

