Παρενόχληση ελληνικού σκάφους στη Λέσβο (βίντεο)

Την παρενόχληση ελληνικού σκάφους από την τουρκική ακτοφυλακή ανοιχτά της Λέσβου κατέγραψε κάμερα από πλοίο της ελληνικής ακτοφυλακής.

Στο βίντεο φαίνεται το τουρκικό σκάφος να ακολουθεί και να περνάει «ξυστά» από το ελληνικό σκάφος, σε πολύ μικρή απόσταση, σε μία εμφανώς επικίνδυνη μανούβρα που θα μπορούσε να προκαλέσει σύγκρουση.

Video recorded from the Greek Coastguard vessel shows an incident in the Aegean Sea between the Greek and Turkish Coastguard. Looks potentially dangerous.



Video is Greek government handout. pic.twitter.com/gaIA1G89OH