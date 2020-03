«Το 2015 έχασα κάθε πίστη στο οργανωμένο κράτος. Αυτό με διέλυσε. Ήμασταν παντελώς μόνοι», αναφέρει στην «Κ» επιχειρηματίας του νησιού. «Φτάνουμε στο σήμερα και μας στέλνουν τα ΜΑΤ για να γίνει επίταξη και στα κανάλια μας ειρωνεύονται και μας υποτιμούν. Ας προχωρούσε πρώτα η κυβέρνηση σε αποσυμφόρηση και μετά στην κλειστή δομή. Ας έκανε μια κίνηση να την εμπιστευθούμε».

Παράλληλα συντηρήθηκε μέχρι και σήμερα η στοχοποίηση των ΜΚΟ, ακόμη και αν κάλυψαν κενά του κρατικού μηχανισμού ή η παρουσία τους πλέον στο νησί δεν έχει καμία σχέση με άλλοτε. Στις αρχές του 2016 ο Δήμος Μυτιλήνης είχε καταγράψει 84 οργανώσεις και εθελοντικές ομάδες. Τα πρωινά κάθε Πέμπτης εκπρόσωποί τους συναντιούνταν υπό την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για να συντονίσουν τις κινήσεις και να μοιράσουν ρόλους. Υπήρξαν περιστατικά επικάλυψης αρμοδιοτήτων στο παρελθόν και αμφιβολίες για την ουσιαστική προσφορά ορισμένων.

Μετά την κοινή δήλωση Ε.Ε. - Τουρκίας τον Μάρτιο του 2016 οι ροές περιορίστηκαν αισθητά και σταδιακά οι περισσότερες οργανώσεις αποχώρησαν. Πλέον, όπως λέει στην «Κ» ο Μπόρις Τσεσίρκοφ, εκπρόσωπος της Υπατης Αρμοστείας, έμειναν περίπου 20 στο νησί και οι εβδομαδιαίες συναντήσεις έγιναν μηνιαίες. Από αυτές, οι περισσότερες χρηματοδοτούνται από ιδιώτες δωρητές.

Το τελευταίο διάστημα ορισμένοι έδειξαν και με τη βία σε εθελοντές και υπαλλήλους οργανώσεων ότι δεν ήταν ευπρόσδεκτοι. Στήθηκαν μπλόκα ελέγχου σε κεντρικούς δρόμους, χτυπήθηκαν αυτοκίνητα με ρόπαλα και πέτρες και εταιρείες ενοικίασης στο αεροδρόμιο συνιστούσαν σε ξένους οδηγούς να αφαιρούν τα αυτοκόλλητα από μισθωμένα οχήματα.

My colleague @FranziEire and me just got attacked on the Island of #Lesvos driving with the car along the coast of #Moria. A group of masked and black-wearing men with sticks and stones threw stones on our car - we had to drive very fast to escape. We are safe. #refugeesgr pic.twitter.com/2C2Fu8zxRw