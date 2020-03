Κύμα φυγής προς τον ιταλικό νότο μετά την επιβολή καραντίνας (βίντεο)

Μετά την απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης να επιβάλει καραντίνα στην Λομβαρδία και σε άλλες δώδεκα μεγάλες πόλεις της χώρας, πολλοί Ιταλοί οι οποίοι ζουν στο Μιλάνο αλλά κατάγονται από άλλες περιοχές, προσπάθησαν να επιβιβαστούν σε τρένα με προορισμό τον ιταλικό Νότο.

Στους δυο κύριους σταθμούς του Μιλάνου (Τσεντράλε και Πόρτα Γκαριμπάλντι) την περασμένη νύχτα, καταγράφηκαν στιγμές έντασης, διότι δεν μπόρεσαν να ανέβουν στα βαγόνια όλοι οι πολίτες οι οποίοι το επιθυμούσαν. «Αισθανόμαστε σαν πρόσφυγες, προτιμούμε να γυρίσουμε σπίτι μας», δήλωσαν ορισμένοι επιβάτες στους ιταλούς δημοσιογράφους.

Ο Τύπος σήμερα σχολιάζει ότι ο συνωστισμός που προκλήθηκε παραβίασε τους κανόνες που έχει θέσει η κυβέρνηση για τήρηση απόστασης ασφαλείας τουλάχιστον ενός μέτρου μεταξύ των πολιτών.

Παράλληλα, κάποιοι κάτοικοι του Μιλάνου αποφάσισαν να φύγουν από την πόλη οδικώς, μετά την επιβληθείσα καραντίνα, τόσο για να βοηθήσουν να επιστρέψουν συγγενείς τους που είχαν μεταβεί στην εξοχή λόγω σαββατοκύριακου, όσο και επειδή προτιμούν προς το παρόν να μετακινηθούν εκτός «κόκκινης ζώνης».

Λίγο νωρίτερα είχε ανακοινωθεί, ότι η Ιταλία πρόκειται να κλείσει τα μουσεία, τα θέατρα, τους κινηματογράφους και άλλες αίθουσες θεαμάτων σε ολόκληρη την επικράτειά της για να αντιμετωπίσει τη διάδοση του κοροναϊού, σύμφωνα με το διάταγμα που υπογράφηκε σήμερα από τον πρωθυπουργό Τζουζέπε Κόντε.

Εκτός από την καραντίνα, στην οποία έθεσε εκατομμύρια Ιταλούς στο βόρειο τμήμα της χώρας, η κυβέρνηση διέταξε να κλείσουν από σήμερα και μέχρι τις 3 Απριλίου οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, τα μουσεία, οι παμπ, οι αίθουσες παιγνιδιών, οι σχολές χορού, οι ντισκοτέκ και άλλοι παρόμοιοι χώροι στο σύνολο της εθνικής επικράτειας, σύμφωνα με το κείμενο που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της κυβέρνησης.

Οι πολίτες θα εξακολουθήσουν να μπορούν πάντως να κάνουν τα ψώνια τους τις καθημερινές ή να πηγαίνουν σ' ένα μπαρ ή σ' ένα εστιατόριο, με την προϋπόθεση πάντως ότι θα σέβονται την απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον ενός μέτρου που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των πελατών.

Οι αθλητικές διοργανώσεις αναστέλλονται, όμως ορισμένες θα μπορέσουν εντούτοις να πραγματοποιηθούν χωρίς θεατές, διευκρινίζεται στο κείμενο.

Αυτά τα χωρίς προηγούμενο μέτρα προστίθενται στο κλείσιμο των σχολείων και των πανεπιστημίων μέχρι τα μέσα Μαρτίου σε ολόκληρη την ιταλική χερσόνησο.

Μέτρα ακόμη πιο περιοριστικά ελήφθησαν επίσης για ένα μεγάλο μέρος της βόρειας Ιταλίας, της περιοχής που έχει πληγεί περισσότερο από τον κοροναϊό.

Italy declares lockdown of Lombardy and other areas of the north and people rush to the train stations to leave Milan. This is precisely the problem of why infections are escalating! https://t.co/xeuqKq8sLO