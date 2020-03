Ισραήλ: Σε κατ’ οίκον περιορισμό για δύο εβδομάδες 100.000 άτομα

Συναγερμός έχει σημάνει στο Ισραήλ καθώς αυξάνονται τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορωνοϊού στη χώρα.

Ο ισραηλινός υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι 100.000 πολίτες τίθενται σε κατ΄οίκον απομόνωση για 14 ημέρες ενώ νωρίτερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του εξετάζει το ενδεχόμενο να διευρύνει τους περιορισμούς εισόδου για να συμπεριλάβει τους ταξιδιώτες από όλες τις χώρες, μια κίνηση που στην πράξη θα σταματήσει τον ξένο τουρισμό.

