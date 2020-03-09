ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2

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Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες

6 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:

  • ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ 300
    Ο ΓΚΟΥΦΥ ΚΙ Ο ΧΕΙΡΟΠΑΙΔΑΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΟΤΕ ΚΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΜΙΚΥ ΣΙΤΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
  • ΕΝΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ 300ΜΕΤΡΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΜΝΟΥΠΟΛΗ
    Ο ΣΚΡΟΥΤΖ ΕΚΣΦΕΝΔΟΝΙΖΕΙ ΣΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ ΤΗΝ ΤΖΕΝΥ, ΑΛΛΑ ΑΝ ΔΕΝ ΤΗΝ ΒΡΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΣΟ
  • Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ $ 300
    Ο ΓΚΑΣΤΟΝΕ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΠΟ ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΝΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΠΟΥ ΤΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΓΡΟΥΣΟΥΖΙΑ
  • ΤΟ 300ο’ ΜΑΤΣ
    Ο ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ, ΑΛΛΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΔΥΝΑΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ
  • Ο ΤΥΧΕΡΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
    ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΠΑΓΙΔΕΥΕΙ ΤΟΝ ΜΙΚΥ ΚΑΙ Ο ΜΟΡΤΥ ΜΕ ΤΟΝ ΦΕΡΝΤΥ ΨΑΧΝΟΥΝ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΝ
  • ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΩΝ 300 ΔΟΛΛΑΡΙΩΝ
    Ο ΓΚΟΥΦΥ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΣΟΦΙΤΑ ΤΟΥ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΥ ΜΑΝ ΑΛΛΑ Ο ΠΗΤ ΤΟ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΑΡΕΙ

Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 13/3 (Νο. 300)

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