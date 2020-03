ΠΟΥ: Πραγματικός ο κίνδυνος πανδημίας από τον κορωνοϊό

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε σήμερα ότι «η απειλή μιας πανδημίας» του νέου κορωνοϊού, που έχει προσβάλει περισσότερους από 110.000 ανθρώπους παγκοσμίως, είναι πλέον «πολύ αληθινή».

«Τώρα που ο κορωνοϊός έχει εξαπλωθεί σε τόσες πολλές χώρες, η απειλή μιας πανδημίας είναι πλέον πολύ πραγματική. Όμως, αυτή θα είναι η πρώτη πανδημία στην ιστορία που θα μπορούσε να τεθεί υπό έλεγχο. Αυτό που μετράει είναι ότι δεν βρισκόμαστε στο έλεος του ιού», είπε ο Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη.

Τέσσερις χώρες έχουν καταγράψει το 93% των σχεδόν 110.000 κρουσμάτων παγκοσμίως, σημείωσε ο Τέντρος.

«Είμαστε ενθαρρυμένοι που η Ιταλία λαμβάνει επιθετικά μέτρα για να περιορίσει την επιδημία και ελπίζουμε ότι αυτά τα μέτρα θα αποδειχθούν αποτελεσματικά τις επόμενες ημέρες» υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το 70% και πλέον των ανθρώπων που μολύνθηκε από τον νέο κορωνοϊό στην Κίνα έχει θεραπευτεί, την ώρα που ο διεθνής οργανισμός επισημαίνει ότι η Κίνα «θέτει υπό έλεγχο την επιδημία».

«Εκ των 80.000 κρουσμάτων που καταγράφηκαν στην Κίνα, το 70% και πλέον έχει θεραπευτεί» επισήμανε

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

#BREAKING Threat of coronavirus pandemic now "very real," the World Health Organization says pic.twitter.com/ycJTrFylJ8