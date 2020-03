Κινητοποίηση της UNESCO για τους νέους που δεν πάνε σχολείο λόγω κορωνοϊού

Περισσότερες από 70 χώρες συμμετείχαν σήμερα σε μια τηλεδιάσκεψη της Unesco σχετικά με τα μέσα που θα διασφαλίσουν τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των νέων, καθώς 360 εκατομμύρια εξ αυτών δεν μπορούν να πάνε σχολείο σε ολόκληρο τον κόσμο εξαιτίας της επιδημίας του κορωνοϊού.

Λόγω της εξάπλωσης του Covid-19, «τα σχολεία έχουν κλείσει σε 15 χώρες, επηρεάζοντας τη ζωή 363 εκατομμυρίων» μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, εκ των οποίων 305 εκατομμύρια είναι μαθητές από το νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο και 58 εκατομμύρια φοιτητές και σπουδαστές, υπογραμμίζει η γενική διευθύντρια του οργανισμού του ΟΗΕ για τον πολιτισμό, την επιστήμη και την εκπαίδευση Όντρεϊ Αζουλάι στην ομιλία της με την οποία άνοιξε η τηλεδιάσκεψη.

BREAKING!



One in five students around the world are out of school due to #COVID19.



.@UNESCO mobilizes education ministers to face the #Coronavirus crisis.



Full story: https://t.co/W1FHV4dCIN pic.twitter.com/tPbpyisb1Q