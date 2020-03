Οι τεχνολογίες του νέου Volkswagen Golf που ξεχωρίζουν

Η όγδοη γενιά του δημοφιλούς μικρομεσαίου μοντέλου της Volkswagen είναι γεγονός και βρίσκεται στην Ελλάδα. Η τιμή εκκίνησης του νέου Golf είναι στα 20.500 ευρώ στην έκδοση του 1.0 TSI 110 PS και με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων 6-σχέσεων. Εκτός όμως από τη φρέσκια εξωτερική αισθητική και την αναβαθμισμένη ποιότητα, το νέο Golf φέρει πολλές νέες τεχνολογίες, οι οποίες ανεβάζουν το επίπεδο της κατηγορίας.

Το Innovision Cockpit είναι στην ουσία ένας ενοποιημένος πίνακας ελέγχου που περιλαμβάνει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων (Digital Cockpit) με οθόνη 10 ιντσών, το σύστημα Infotainment Composition (οθόνη αφής 8,25 ιντσών με 1.083x480 pixels) και το πολυλειτουργικό τιμόνι. Μαζί, αυτά αποτελούν το πρώτο λειτουργικό σύστημα, στο οποίο σχεδόν όλες οι οθόνες και τα χειριστήρια είναι ψηφιακά.

Το νέο Volkswagen Golf είναι εξοπλισμένο με λειτουργία φωνητικού ελέγχου (Voice Control) που λειτουργεί με απόλυτα διαισθητικό τρόπο. Το σύστημα ενεργοποιείται με τη φράση "Hello Volkswagen" ή πατώντας το κουμπί με τη φωνητική ένδειξη στο τιμόνι. Το Golf αντιδρά και αποκρίνεται στις εντολές του οδηγού, με εκφράσεις όπως "Yes Please?" και "What would you like to do?". Το αυτοκίνητο ξεκινά κανονικό διάλογο με τον οδηγό ή και το συνοδηγό και κατόπιν εντολών το ίδιο το αυτοκίνητο ρυθμίζει - εκτός άλλων - την πλοήγηση ή το αυτόματο σύστημα κλιματισμού.

Το νέο Golf έχει πολύ υψηλό δείκτη ευφυίας και στον τομέα του φωτισμού. Διατίθεται με τρεις διαφορετικές εκδόσεις προβολέων LED. Για πρώτη φορά στην compact κατηγορία, η κορυφαία έκδοση εξοπλίζεται με ιδιαίτερα ισχυρούς προβολείς IQ.LIGHT - LED matrix. Οι τεχνολογικά προηγμένοι προβολείς χρησιμοποιούν δεδομένα από την μπροστινή κάμερα του Golf, από το σύστημα πλοήγησης και από το σύστημα διεύθυνσης. Ο οδηγός ενεργοποιεί το σύστημα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Dynamic Light Assist. Συνολικά, 22 ανεξάρτητα LED στοιχεία ανά προβολέα, υλοποιούν έως δέκα διαφορετικές, διαδραστικές λειτουργίες φωτισμού, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες στο δρόμο, με τον οδηγό να απολαμβάνει κορυφαία ορατότητα ανά πάσα στιγμή!