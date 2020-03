2020 Aυστραλιανό Grand Prix

Για πρώτη φορά από τότε που η Pirelli επέστρεψε στη Formula 1, το 2011, ξεκινάμε τη σεζόν με τα ίδια ακριβώς ελαστικά που ξεκινήσαμε και πέρυσι. Όπως το 2019 έτσι και φέτος επιλέξαμε για τη Μελβούρνη τη C2 γόμα για το P Zero λευκό σκληρό ελαστικό, την C3 γόμα ως το P Zero κίτρινο, μέσο ελαστικό και τη C4 ως το P Zero κόκκινο, μαλακό ελαστικό.



Αυτή η επιλογή απέδωσε εξαιρετικά πέρυσι, γι’ αυτό την επαναλάβαμε. Οι τρεις μεσαίες γόμες της γκάμας P Zero ταιριάζουν με τις ευρείες απαιτήσεις της Μελβούρνης πέρυσι στον αγώνα χρησιμοποιήθηκαν και οι τρεις γόμες.



Το Άλμπερτ Παρκ δεν χρησιμοποιείται συνέχεια ως πίστα οπότε συχνά είναι πολύ βρώμικη η διαδρομή στην αρχή του τριημέρου. Η συγκεκριμένη επιλογή ελαστικών είναι ταιριαστή με την θεαματική βελτίωση κρατήματος της πίστας και προσφέρει στους οδηγούς, πληθώρα εναλλακτικών επιλογών στρατηγικής.