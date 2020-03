Λονδίνο: Εληξε ο συναγερμός στο Elephant & Castle

Έληξε ο συναγερμός ασφαλείας που προκλήθηκε νωρίτερα στο κεντρικό Λονδίνο σε έναν κεντρικό κόμβο όπου η αστυνομία ερεύνησε ένα ύποπτο όχημα και προχώρησε στο κλείσιμο ενός γειτονικού σταθμού του υπόγειου σιδηροδρόμου.

Η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στο Elephant and Castle, μια βασική οδική αρτηρία προς την πρωτεύουσα από το νοτιοανατολικό Λονδίνο.

#London #UK | An area of Elephant & Castle has been cordoned off while police investigate reports of a suspicious vehicle. https://t.co/tin205GYt0 pic.twitter.com/LpdNxYhOxF