Λονδίνο: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη στο Elephant & Castle

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Λονδίνου Elephant and Castle και ερευνάται το περιεχόμενο ενός αυτοκινήτου, έγραψε στο Twitter ένας δημοσιογράφος του BBC.

Η αρχή των δημόσιων μεταφορών της βρετανικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε ότι ανταποκρίθηκε σε έναν συναγερμό ασφαλείας έξω από το μετρό του Elephant and Castle και ότι ένας δρόμος στην περιοχή έκλεισε με κατεύθυνση προς τα ανατολικά «εξαιτίας ενός περιστατικού των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών».

Major police operation at Elephant & Castle as officers investigate contents of this car... pic.twitter.com/ysIXVBcp9i