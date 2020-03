Σκληρή απάντηση στον Ερντογάν για το «Αουσβιτς στον Εβρο» από την Αμερικανοεβραϊκή Επιτροπή

Διεθνείς αντιδράσεις αρχίζει να προκαλεί ο προκλητικός παραλληλισμός στον οποίο προέβη ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρομοιάζοντας τα όσα -με δική του ευθύνη- συμβαίνουν στον Εβρο, με το Ολοκαύτωμα.

Ο Ντέϊβιντ Χάρις, Εκτελεστικός Διευθυντής της Αμερικανοεβραϊκής Επιτροπής, με ανάρτησή του στο twitter σημειώνει:

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν κατηγόρησε την Ελλάδα ότι κάνει «ό,τι έκαναν και οι Ναζί» αναφερόμενος στην συνοριακή κρίση την οποία ο ίδιος δημιούργησε.

Αντιμετωπίζουν Ολοκαύτωμα οι μετανάστες στην Τουρκία. Εγκαταλείπουν τη χώρα φοβούμενοι για τις ζωές του; Εάν ναι, τότε ο Ερντογάν θα έπρεπε να είναι υπόλογος. Εάν όχι, θα πρέπει να επισκεφθεί το Αουσβιτς και να μάθει τι είναι πραγματικά οι Ναζί».

Turkish Pres. Erdogan accused Greece of doing “what the Nazis did,” citing border crisis he created.



Do migrants in Turkey face Holocaust? Are they fleeing for their lives?



If so, Erdogan should be held accountable.



If not, he should visit Auschwitz & learn about real Nazis. pic.twitter.com/jd35f5T1Nz