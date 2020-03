Να είσαι κυρία, είπαν/Η φούστα σου είναι πολύ κοντή/To πουκάμισό σου είναι πολύ ανοιχτό/Το παντελόνι σου είναι πολύ κολλητό/Μη δείχνεις τόσο πολύ γυμνό δέρμα/Μη δείχνεις τα μπούτια σου/Μη δείχνεις το στήθος σου/Μη δείχνεις την κοιλιά σου/Μη δείχνεις το ντεκολτέ σου/Μη δείχνεις τα εσώρουχά σου/Βάλε κάτι πάνω σου/Άφησε κάτι στη φαντασία/Ντύσου σεμνά/Μην είσαι ξελογιάστρα/Οι άντρες δεν μπορούν να συγκρατήσουν τον εαυτό τους/Οι άντρες έχουν ανάγκες/Είσαι ασουλούπωτη/Χαλάρωσε λίγο/Δείξε λίγο δέρμα/Γίνε λίγο σέξι/Μην είσαι τόσο προκλητική/Πας γυρεύοντας/Βάλε κάτι μαύρο/Βάλε τακούνια/Παραείσαι καλά ντυμένη/Δεν είσαι αρκετά καλά ντυμένη/Μη φοράς τη φόρμα γυμναστικής/Μοιάζεις σαν να παραμελείς τον εαυτό σου. - Καμίλ Ρέινβιλ, «Be A Lady They Said», (Να είσαι κυρία, είπαν), πρώτο μέρος, ελεύθερη μετάφραση

Κέρδισε άνετα τον χαρακτηρισμό viral, καθώς τις πρώτες έξι ημέρες της διαδικτυακής ζωής της η μικρού μήκους ταινία μέτρησε πάνω από 20 εκατ. προβολές. Ντυμένη με σακάκι-σμόκιν και με «σιδερένια» διάθεση, η Σίνθια Νίξον –η Μιράντα του «Sex and the City»– απαγγέλλει τους στίχους της Καμίλ Ρέινβιλ από το ποίημα «Be A Lady They Said», στην ομώνυμη ταινία μόδας μικρού μήκους, μια παραγωγή της φωτογράφου Κλερ Ρόθσταϊν για το περιοδικό «Girls Girls Girls». Τους στίχους, από τη συλλογή «Writings of A Furious Woman», είχε γράψει στο μπλογκ της η Ρέινβιλ, ως φοιτήτρια, στην ηλικία των 22, το 2017.

Με απλά λόγια, η Ρέινβιλ περιγράφει μια συνεχιζόμενη, αντιφατική γυναικεία καθημερινότητα, τα αντιφατικά «πρέπει» χιλιετιών, δυόμισι χρόνια μετά την παγκόσμια έκρηξη του κινήματος #MeToo. Και δεν είναι τυχαίο ότι η πρεμιέρα της ταινίας μικρού μήκους συνέπεσε με την ημέρα που ένα δικαστήριο στη Νέα Υόρκη έκρινε τον παραγωγό Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν ένοχο για βιασμό και σεξουαλική επίθεση, απαλλάσσοντάς τον όμως από κάποιες άλλες, σοβαρότερες κατηγορίες. Η ποινή του πρώην γιγαντιαίου παίκτη της βιομηχανίας του θεάματος αναμένεται να ανακοινωθεί στις 11 Μαρτίου.



Αντίθετα, ο Ρότζερ Έιλς, πρώην διευθύνων σύμβουλος και γενικός διευθυντής του Fox News, πέθανε το 2017, πριν από την ολοκλήρωση μιας μεγάλης έρευνας στην οποία ήταν ο πρωταγωνιστής, αντιμετωπίζοντας πολλές κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση. Την πτώση του «πατέρα» του ενημερωτικού –και υπέρ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ– καναλιού περιγράφει η ταινία «Bombshell» («Βόμβα»), του Τζέι Ρόουτς, που έκανε την πρεμιέρα της στο τέλος του 2019, με πρωταγωνίστριες τη Σαρλίζ Θερόν, στον ρόλο της ανκοργούμαν-σταρ Μέγκαν Κέλι, τη Νικόλ Κίντμαν ως Γκρέτσεν Κάρλσον, την παρουσιάστρια πρωινής εκπομπής του καναλιού που ήταν η πρώτη που μήνυσε το μεγαλοστέλεχος, και τη Μάργκοτ Ρόμπι ως μια φιλόδοξη νέα γυναίκα που βιώνει το «σύστημα» του Έιλς, τον οποίο υποδύεται ο Τζον Λίθγκοου. Και αν το «Bombshell» αποτελούσε (και ίσως αποτελεί) ακόμη την πραγματική όψη ενός φαινομενικά λαμπερού νομίσματος, η έννοια του «consent», της συναίνεσης, παραμένει κεντρικός πυλώνας του γυναικείου κινήματος. Φτάνει μέχρι την καρδιά της εβδομάδας μόδας στο Παρίσι, όπου εμφανίστηκε πριν από λίγες ημέρες σε μορφή neon, με την υπογραφή της καλλιτεχνικής κολεκτίβας Claire Fontaine, σε ένα ακόμα ντεφιλέ με φεμινιστικά μηνύματα σταλμένα από την καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου Dior, Μαρία Γκράτσια Κιούρι.

Δεν λείπουν και «Οι Μικρές Κυρίες». Οι αγαπημένες πολλών ήδη γενεών αδερφές Μαρτς της συγγραφέως Λουίζα Μέι Άλκοτ (1832-1888) επέστρεψαν πρόσφατα στη μεγάλη οθόνη, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Γκρέτα Γκέργουιγκ. Βιογραφική οικογενειακή ιστορία την περίοδο του αμερικανικού εμφυλίου, η Τζο, η Μεγκ, η Μπεθ και η Έιμι παρουσιάζονται τώρα στη γενιά του Instagram με περισσότερες φεμινιστικές νότες, δίνοντας την ευκαιρία σε κάθε Μικρή Κυρία Μαρτς να αναδείξει τη δύναμη του χαρακτήρα της μέσα από τις αφηγήσεις της Τζο (από το Τζόσεφιν), η οποία κερδίζει τη θέση της στον κόσμο με τους δικούς της όρους. Αυτός, άλλωστε, δεν είναι ο σκοπός;



Ετών 15, 32 εκατ. followers

Για μερικούς μοιάζει με κάτι απλό. Η 15χρονη Τσάρλι Ντ’Αμέλιο από το Νόργουοκ του Κονέκτικατ μετράει πάνω από 32 εκατ. ακολούθους στο TikTok, τη διαδικτυακή κοινότητα που προτιμούν σήμερα οι παγκόσμιοι έφηβοι και στην οποία παράγουν και μοιράζονται, μεταξύ άλλων, μικρά χορευτικά βίντεο. Ένα φρέσκο κορίτσι της διπλανής πόρτας, η Ντ’Αμέλιο είναι χορεύτρια και η εκτόξευση στο TikTok της ήρθε μέσα από την ανάρτηση (εύκολων) χορογραφιών που εκτελούσε στο δωμάτιο ή και στο μπάνιο της. Αν και η ίδια δηλώνει πως δεν μπορεί να εξηγήσει όλο αυτό που της συμβαίνει, μοιάζει να το απολαμβάνει, ενώ παράλληλα το αναπτύσσει επαγγελματικά, ως μέλος του Hype House, μιας κολεκτίβας νέων που παράγουν περιεχόμενο για μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε μια βίλα-εργαστήριο στο Λος Άντζελες.

Όμως, δεν είναι πάντα εύκολο να δείχνεις τον εαυτό σου. Ακόμα και αν σε ακολουθούν 58 εκατ. followers στο Instagram, έχεις κερδίσει 4 κορυφαία βραβεία Γκράμι, υπογράφεις το νέο τραγούδι-soundtrack του Τζέιμς Μποντ και είσαι η πρώτη μέγκα σταρ που γεννήθηκε τον 21ο αιώνα. Με το λάιμ χρώμα στα μαλλιά της και το όμορφο, μελαγχολικό γαλάζιο βλέμμα της, η Μπίλι Άιλις ενηλικιώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Έχει παλέψει με την κατάθλιψη και την ψυχική

διαταραχή της σωματικής δυσμορφίας και διαλέγει πολύ φαρδιά ρούχα

–Gucci στα Grammys και Burberry στα Brit Awards– που δεν «οριοθετούν» το σώμα της, το οποίο, όπως έχει εξηγήσει η ίδια, δεν επιθυμεί να φαίνεται και να δέχεται χαρακτηρισμούς.



Σύμβολα δύναμης και πόθου

Μήπως η ενηλικίωση είναι αυτή που σε καθιστά, κάπως αυτομάτως, κυρία; (Ευτυχώς) όχι, αν κρίνουμε από την αγαπημένη μας πλέον Fleabag, τον χαρακτήρα που γράφει και ενσαρκώνει η Βρετανίδα Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά που ξεκίνησε ως ένα one-woman-show στο σανίδι. Την ίδια στιγμή που στο «σανίδι» του Super Bowl ανέβηκε φέτος η 50χρονη Τζένιφερ Λόπεζ, δείχνοντας σε εκατομμύρια θεατών την ασταμάτητή της όρεξη ως σοουγούμαν. Οι περισσότεροι συμφώνησαν ότι η πειθαρχία της Λόπεζ είναι άξια θαυμασμού. Για κάποιους άλλους, το σόου αποτέλεσε άλλη μια απόδειξη ότι οι γυναίκες σταρ πρέπει να διατηρούν την εικόνα του «αντικειμένου του πόθου». Μιλώντας μετά τη δυναμική της εμφάνιση, η Λόπεζ είπε ότι, μαζί με την έτερη Λατίνα σταρ Σακίρα, με την οποία εμφανίστηκε στο Super Bowl, ήθελαν να μεταφέρουν ένα μήνυμα γυναικείας δύναμης και αυτοπεποίθησης.

Σε έναν τέτοιο δρόμο μοιάζει να πορεύεται η Ζεντάγια. Το 2019, η 23χρονη Αφροαμερικανή ηθοποιός και τραγουδίστρια ανέλαβε τον ρόλο μιας ομοφυλόφιλης έφηβης που κάνει χρήση ναρκωτικών στη «δύσκολη» σειρά του HBO «Euphoria». Στην αρχή της καριέρας της, η ανερχόμενη σταρ είχε πρωταγωνιστήσει σε μια οικογενειακή σειρά της Ντίσνεϊ, στην οποία ανέλαβε και ως παραγωγός, για να ενδυναμώσει τον ρόλο της. Με 66 εκατ. σήμερα ακολούθούς στο Instagram, η Ζεντάγια είναι «πρόσωπο» της Lancome, ενώ προωθεί και θέματα όπως ο περιορισμός της οπλοκατοχής και το κίνημα «Black Lives Matter».

Η Μέγκαν Ράπινο είναι το νέο πρόσωπο του στιλιστικά μινιμαλιστικού οίκου Loewe. Στα 34 της χρόνια, η Αμερικανίδα ποδοσφαιριστής έχει στην κατοχή της ένα Παγκόσμιο Κύπελλο –ως συναρχηγός της ομάδας των ΗΠΑ–, ένα Χρυσό Παπούτσι, μια Χρυσή Μπάλα και τον τίτλο του προσώπου του 2019 του Sports Illustrated. Συγχρόνως, είναι διακεκριμένο μέλος της αμερικανικής κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, ενώ, μαζί με συναθλήτριές της, έκανε μήνυση στην αμερικανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για άνιση οικονομική μεταχείριση ανδρών και γυναικών παικτών.

Να είσαι κυρία, είπαν. Εμείς λέμε να γίνεις εσύ. ■