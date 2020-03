Σε οικειοθελή απομόνωση ο πρωθυπουργός του Καναδά και η σύζυγός του

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό και η σύζυγός του Σόφι μπήκαν από μόνοι τους σε καραντίνα όταν η σύζυγος του πρωθυπουργού παρουσίασε συμπτώματα γρίπης και εξετάστηκε για κορωνοϊό, αναφέρει σήμερα επίσημη ανακοίνωση.

«Η συμβουλή του γιατρού στον πρωθυπουργό είναι να συνεχίσει τις καθημερινές του δραστηριότητες ενώ θα παρακολουθεί την υγεία του, με δεδομένο ότι δεν έχει εκδηλώσει ο ίδιος συμπτώματα. Ωστόσο, από προφύλαξη και μόνο, ο πρωθυπουργός επέλεξε να τεθεί σε απομόνωση και να εργαστεί από το σπίτι έως ότου λάβει τα αποτελέσματα της Σόφι», υπογράμμισε η ανακοίνωση.

