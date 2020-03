Το μήνυμα του Γιάννη για τον κορωνοϊό: Να προσέχετε εσάς και τις οικογένειές σας

Το μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τον κορωνοϊό, είναι απλό: «Το μπάσκετ περνά σε δεύτερη μοίρα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και την οικογένειά σας. Πλένετε τα χέρια σας συχνά», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Basketball becomes secondary... Take care of yourselves and your family. Wash your hands often.