Χαμόγελα ναι! Χειραψίες όχι!

«Ιατρική ποδιά» στο Μαξίμου

Με αυτή τη φράση μού περιγράφουν την καθημερινότητα που επικρατεί πλέον στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς τα πάντα κινούνται γύρω από τον κορωνοϊό. Ο βασικός στόχος του πρωθυπουργού και του κυβερνητικού επιτελείου είναι να ληφθούν όλα τα προληπτικά μέτρα εγκαίρως, ώστε να μην ξεφύγει ο έλεγχος. «Για να μην φτάσουμε στο σημείο της Ιταλίας, μέτρα από τώρα», είναι το σύνθημα στο Μαξίμου. Εξ ου και τις τελευταίες τρεις μέρες έχουμε κάθε μέρα και νέα μέτρα, τα οποία, όπως μου λένε, από βδομάδα θα συνεχιστούν.

Αναβολή στις αξιολογήσεις

Μεταξύ των παρενεργειών που φέρνει η κρίση με τον κορωνοϊό είναι και η διακοπή των αξιολογήσεων των υπουργείων. Είναι προφανές πως, με τέτοιο «βουνό» που έχουμε να περάσουμε το επόμενο διάστημα, δεν είναι ώρα για την οποιαδήποτε αξιολόγηση, αλλά για συστράτευση όλων των δυνάμεων στον κοινό στόχο: να αποφευχθούν τα χειρότερα και η χώρα σε λίγο καιρό να επαναλειτουργήσει.

Ο λογικός Λιβανός

Στη «γραμμή» Μητσοτάκη, πριν ακόμη ο πρωθυπουργός στείλει το σωστό μήνυμα προς την Εκκλησία και το εκκλησίασμα, ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ. Σπήλιος Λιβανός, ο οποίος, με τον δικό του τρόπο, διαφοροποιήθηκε πλήρως από γαλάζιες φωνές που με ελαφρότητα και γνώμονα το προσωπικό μικροπολιτικό συμφέρον προέτρεπαν τους πιστούς να μεταλαμβάνουν «άφοβα». Συγκεκριμένα, την Τρίτη, σε τηλεοπτική παρέμβασή του (OPEN) ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ. Σπήλιος Λιβανός, αφού σημείωσε ότι ο ίδιος είναι χριστιανός ορθόδοξος και μετέχει των καθηκόντων που απορρέουν από τη θρησκευτική του πίστη, πρόσθεσε ότι και ως πολιτικός, αλλά και ως πατέρας τριών παιδιών και γιος μητέρας που λόγω ηλικίας ανήκει στις ευπαθείς ομάδες, θα ακολουθήσει με... θρησκευτική ευλάβεια τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων για τη Θεία Μετάληψη και τις πολυπληθείς συνάξεις... οριοθετώντας την κρατική και πολιτική υπευθυνότητα από τη χριστιανική πίστη.

Eπιτήδειοι στην αναμπουμπούλα

Μέσα σε όλα έχουμε και τα fake news. Τις τελευταίες ημέρες επιτήδειοι διακινούν πληροφορίες πως ετοιμάζεται... επιστράτευση, καθώς, εκτός από τον κορωνοϊό, δεν υποχωρούν ούτε οι τουρκικές προκλήσεις. Το μήνυμα που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει πως «ξεκινάει η διαδικασία επιστράτευσης σειρών, αρχής γενομένης από 298 έως 326» και «θα δοθούν υπόλοιπες πληροφορίες εν καιρώ». Βεβαίως τέτοιο ενδεχόμενο δεν υφίσταται, με πηγές του ΓΕΕΘΑ να αναφέρουν πως πρόκειται για επιτήδειους που διακινούν κοινά ψεύδη.

Δένδιας and the living is easy

Ο Νίκος Δένδιας είχε επιβαρυμένο πρόγραμμα, ακόμα και όταν η κατάσταση ήταν πολύ πιο ελεγχόμενη (αν υπάρχει κάτι τέτοιο ως έννοια στα ελληνοτουρκικά), ωστόσο τις τελευταίες εβδομάδες όλα όσα συμβαίνουν απαιτούν τη διαρκή παρουσία του στο υπουργείο Εξωτερικών, αλλά και την καταγραφή «μιλίων» σε πτήσεις. Το δεύτερο, με δεδομένο τον κορωνοϊό καθίσταται δύσκολο, αν όχι αδύνατον, γι’ αυτό και στο ΥΠΕΞ ετοιμάζονται για τηλεδιασκέψεις, τηλεφωνήματα και –γενικώς– επαφές... εκ του μακρόθεν. Την άλλη εβδομάδα είναι προγραμματισμένα δύο ταξίδια για τον κ. Δένδια: μια επίσκεψη στην Τύνιδα και μια στη Βουδαπέστη, με προφανή ατζέντα το τουρκολιβυκό σύμφωνο και την κατάσταση στον Εβρο. Δεδομένης της κατάστασης, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι τα ταξίδια θα γίνουν και ήδη αναζητούνται λύσεις. Κορωνοϊός είναι, θα περάσει (πού θα πάει;).

Ενα εκατ. κομπιούτερ για ποιο υπουργείο

Οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτα μέτρα, αλλά με... μέτρο. Ισως κάποιοι αυτό το ξεχνούν, καθώς υπήρξε κυβερνητικό στέλεχος που ζήτησε να του διατεθούν και μάλιστα άμεσα ένα εκατομμύριο κομπιούτερ για το υπουργείο του.

Μαξίμου με... βάρδιες

Προσώρας, όλα τα κυβερνητικά στελέχη πηγαίνουν κανονικά στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό, ωστόσο, δεν φαίνεται πως θα κρατήσει για πολύ, καθώς το πιθανότερο είναι από την ερχόμενη εβδομάδα να υπάρξουν εκ περιτροπής βάρδιες, ώστε να αποφεύγονται ο συνωστισμός και οι πολλές επαφές. Οι σχετικές εισηγήσεις, μάλιστα, έχουν φθάσει στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα.