Τραμπ: Οι έλεγχοι για τον ιό σύντομα θα διεξάγονται «σε μεγάλη κλίμακα»

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα το πρωί ότι οι έλεγχοι για τον κορωνοϊό σύντομα θα διενεργούνται στις ΗΠΑ σε μεγάλη κλίμακα, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πώς θα γίνει αυτό.

«Οι αλλαγές έχουν γίνει και οι έλεγχοι σύντομα θα διενεργούνται με πολύ μεγάλη κλίμακα. Τελείωσε η γραφειοκρατία, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε!», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter.

.... Their response to H1N1 Swine Flu was a full scale disaster, with thousands dying, and nothing meaningful done to fix the testing problem, until now. The changes have been made and testing will soon happen on a very large scale basis. All Red Tape has been cut, ready to go!