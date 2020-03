Η Grace Wales Bonner, με καταγωγή από την Τζαμάικα και την Αγγλία, ονόμασε τη συλλογή αποφοίτησής της από το Central Saint Martins το 2014 “Afrique”, επιλέγοντας μόνο μαύρα μοντέλα για να αναδείξουν τα ανδρικά ρούχα που σχεδίασε. Η πρώτη συλλογή του brand της Wales Bonner ήταν για τον Χειμώνα/Φθινόπωρο 2015 και ονομάστηκε “Ebonics”, δείχνοντας ξεκάθαρα πως στόχος της είναι να εξερευνήσει μέσω της μόδας ζητήματα ταυτότητας, να βάλει στο προσκήνιο περιθωριοποιημένες φωνές και προσωπικότητες της ιστορίας της και να δημιουργήσει ένα παγκόσμιο luxury brand με αναφορές στην πολιτιστική κληρονομιά της και τη μαύρη κουλτούρα. Νικήτρια του LVMH Prize το 2016 και του British Fashion Council Vogue Fashion Fund to 2019, η Grace έχει καταφέρει στα 28 της να προσφέρει πολιτιστικό έργο που θα ήταν δύσκολο ακόμα και για κάποια με τα διπλάσια χρόνια από αυτήν, όπως δήλωσε και ο Edward Enninful, editor-in-chief της Βρετανικής Vogue. H ίδια θεωρεί ιστορικής σημασίας τη στιγμή που η Meghan Markle, η πρώτη biracial γυναίκα εντός της Βρετανικής Βασιλικής οικογένειας, φόρεσε ένα φόρεμα Wales Bonner στην πρώτη εμφάνιση του ζεύγους με τον νεογέννητο γιο τους, ενώ η συνεργασία της με την τραγουδίστρια Solange στην performance που επιμελήθηκε η Grace για τον Αφρικανικό μυστικισμό στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου στο Manhattan – εκκλησία όπου στο παρελθόν τελέστηκαν επιμνημόσυνες δεήσεις για τον Jean-Michel Basquiat και τον John Coltrane – είναι ακόμα μία ένδειξη του πολύπλευρου ταλέντου της και της αφοσίωσής της σε κάθε μορφή τέχνης που γίνεται όχημα για να εκφράσει τα ζητήματα που την απασχολούν.

Η σχεδιάστρια Ruchika Sachdeva ίδρυσε το 2011 το brand της Bodice, προκειμένου να παρέχει μία μίνιμαλ εναλλακτική στις γυναίκες της Ινδίας, εκείνες που αναζητούν μία θέση στο χώρο εργασίας και έναν μοντέρνο ενδυματολογικό κώδικα που θα τις εκφράζει. Η Ινδία, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, έχει το χαμηλότερο ποσοστό εργαζόμενων γυναικών παγκοσμίως, καθώς η έννοια της γυναικείας εργασίας συνοδεύεται ακόμα από κοινωνικό στίγμα. Μεταφράζοντας την παράδοση για τις σύγχρονες Ινδές, η Ruchika αξιοποιεί τις τεχνικές των χειροποίητων υφασμάτων για την κατασκευή των Sari για να σχεδιάσει μία άνετη γκαρνταρόμπα, βολική για τις γυναίκες που θέλουν να ηγηθούν της δικής τους επιχείρησης και να καταξιωθούν επαγγελματικά.

Η Adwoa Aboah δεν έχει μόνο ένα από τα πιο καθοριστικά πρόσωπα των τελευταίων χρόνων που φιγουράρει στα εξώφυλλα των μεγαλύτερων περιοδικών, τις πασαρέλες και τις καμπάνιες γνωστών οίκων και brands. H Adwoa Aboah είναι και το πρόσωπο στον χώρο της μόδας που καθορίζει τη συζήτηση για τα γυναικεία ζητήματα. Η ψηφιακή πλατφόρμα που ίδρυσε η ίδια με τίτλο “Gurls Talk” παρέχει ένα εύρος από podcasts, σεμινάρια, διαλέξεις και online forums, όπου οι γυναίκες από όλο τον κόσμο μπορούν να συζητήσουν ελεύθερα για την ψυχική υγεία, τη σεξουαλικότητα, την εκπαίδευση και την ταυτότητά τους. Ένα safe space για όλες. Συνδυάζοντας τις έννοιες της καριέρας, του ακτιβισμού, της φιλανθρωπίας και της κοινότητας, η Adwoa ανακηρύχθηκε στα 26 της μία από τις “Forces for Change” στο ομώνυμο θεματικό τεύχος της Βρετανικής Vogue το 2019. “Όταν σκέφτομαι πώς θα ήθελα να είναι ο φυσικός χώρος, το κέντρο όπου θα στεγάζεται το Gurls Talk, το οραματίζομαι σαν μία αίθουσα σχολείου, γεμάτη με κορίτσια που θα έχουν στη διάθεσή τους μία ώρα κάθε βδομάδα για να μορφωθούν για όλα όσα δεν περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη των σχολείων μας.”

Η Renée Tirado διορίστηκε το 2019 ως Global Head of Diversity, Equity and Inclusion του οίκου Gucci. Ο οίκος δεν αποτελεί το πρώτο παράδειγμα εταιρείας που διαθέτει αντίστοιχο τμήμα, αλλά στην περίπτωση της Renée Tirado υπάρχει μία καινοτομία. Η ίδια και το τμήμα της δε στεγάζονται σε κάποιο διαφορετικό κτίριο, σε κάποιο παράρτημα όπου απλά γράφονται και αποστέλλονται αναφορές. Η Renée έχει απευθείας πρόσβαση και είναι ανά πάσα στιγμή σε ανοιχτή και άμεση επικοινωνία για όλα τα ζητήματα με τον CEO του οίκου Gucci, Marco Bizzarri. Ο ίδιος την επέλεξε ακριβώς επειδή η Renée δεν είχε καμία σχέση με τον χώρο της μόδας. Μεγάλωσε στις εργατικές κατοικίες του Brooklyn μαζί με τους Πορτορικανούς γονείς της, σπούδασε Νομική στο Rutgers University και εργάστηκε ως δικηγόρος πνευματικών δικαιωμάτων στο Harlem, πριν αναλάβει μία θέση στον ανδροκρατούμενο MLB, τον οργανισμό που διοργανώνει το πρωτάθλημα Baseball των ΗΠΑ. Εκεί, ανέλαβε υπεύθυνη της πρωτοβουλίας Take The Field, με στόχο να βοηθάει τις γυναίκες που αναζητούσαν θέση εργασίας ως προπονητές, διαιτητές ή κυνηγοί ταλέντων. Φέρνοντας μία φρέσκια Out of the box προοπτική σε έναν παραδοσιακό χώρο όπως αυτός της μόδας, η Renée έχει καταφέρει μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να καταστήσει τον οίκο Gucci ως φωτεινό παράδειγμα στα σχετικά ζητήματα και να επενδύει πραγματικά σε ανθρώπους και κοινότητες που δεν είχαν καταφέρει να ακουστούν μέχρι τώρα.



©Courtesy of Gucci



Η Rihanna δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. To 2019, όμως, η διάσημη τραγουδίστρια πρόσθεσε ακόμα έναν τίτλο στη λίστα όσων έχει καταφέρει, καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα -και η πρώτη μαύρη- δημιουργός brand και επικεφαλής σχεδιάστρια κάτω από την ομπρέλα της LVMH. Το 2017 είχε λανσάρει το ανατρεπτικό Fenty Beauty, αλλάζοντας το πρόσωπο της βιομηχανίας των καλλυντικών με μια σειρά makeup σε 40 διαφορετικές αποχρώσεις, ενώ το 2018 παρουσίασε το “Savage x Fenty”, μία σειρά αισθησιακών εσωρούχων που άλλαξε τους όρους του παιχνιδιού στις διαφημιστικές καμπάνιες και τα fashion shows. Εκεί που το brand εσωρούχων Victoria’s Secret αρνείται να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα για inclusivity και diversity, η Rihanna παρουσίασε τη σειρά εσωρούχων της στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης μέσα από το πιο empowering event στον χώρο τα τελευταία χρόνια. Για το luxury brand ρούχων της, Fenty, η ίδια δήλωσε “Οι γυναίκες είμαστε η δύναμη της γης. Πολύπλευρες, σύνθετες, ευάλωτες αλλά «αλεξίσφαιρες». Η Fenty έρχεται να καλύψει αυτή την πολυπλοκότητα. Κάποιες μέρες θέλω να είμαι παθητική, άλλες απόλυτα υπεύθυνη και τις περισσότερες αισθάνομαι και τα δύο. Γι’ αυτό ήταν επιτακτική ανάγκη να δημιουργήσουμε μια σειρά αρκετά ευπροσάρμοστη, ώστε να μας αγκαλιάσει και να μας γιορτάσει μ’ αυτόν τον τρόπο. Τα ρούχα συνδυάζονται εύκολα μεταξύ τους και προορίζονται να γίνουν απαραίτητα. Ανυπομονώ να σας δω να τα φοράτε”.

Η αυτοδημιούργητη σχεδιάστρια Tory Burch ίδρυσε το brand της το 2004, μετατρέποντας το concept που είχε στο μυαλό της για τα γυναικεία ρούχα σε ολοκληρωμένη συλλογή, δουλεύοντας από την κουζίνα του σπιτιού της με μία μικρή ομάδα ανθρώπων. Το 2009 ίδρυσε και το Tory Burch Foundation με στόχο την ενδυνάμωση και την υποστήριξη των γυναικών που ήθελαν να ηγηθούν της δικής τους επιχείρησης. Με εκπαιδευτικά σεμινάρια, εκδηλώσεις για επαγγελματική δικτύωση, ένα πρόγραμμα που εξασφαλίζει κεφάλαια σε γυναίκες επιχειρηματίες σε συνεργασία με την Bank of America, υποστήριξη των γυναικών επιστημών στους τομείς STEM, αλλά και την πιο πρόσφατη πρωτοβουλία της #EmbraceAmbition για να εξαλειφθεί το στίγμα της γυναικείας φιλοδοξίας, η Tory Burch δίνει φωνή στα γυναικεία θέλω και αναδεικνύει τις ιστορίες επιτυχίας των γυναικών που πάνε κόντρα στα αρνητικά στερεότυπα αιώνων.

Η Clare Waight Keller ανακοινώθηκε το 2017 ως η πρώτη γυναίκα στην καλλιτεχνική ηγεσία του οίκου Givenchy. Έχοντας υπάρξει καλλιτεχνική διευθύντρια και στον οίκο Chloé, όπου ανέδειξε τη δημοκρατική πλευρά της μόδας για το γυναικείο στυλ και σχεδίασε έναν φρέσκο τρόπο έκφρασης της θηλυκότητας με μία boyish αισθητική, η Clare Waight Keller μιλάει άπταιστα τη γλώσσα της σύγχρονης γυναίκας. Στον λόγο της για την αποδοχή του βραβείου που της απονεμήθηκε ως British Womenswear Designer of the Year το 2018, η ίδια δήλωσε “Όπως όλοι γνωρίζετε, υπάρχει βαθιά σύνδεση ανάμεσα σε αυτό που είμαστε και αυτό που φοράμε. Κάποιες φορές οι επιλογές είναι προσωπικές, άλλες φορές είναι πιο συναισθηματικές. Αλλά για μένα, αυτή η σύνδεση βασίζεται στην κατανόηση ότι στόχος είναι να υποστηρίζουμε και να ενδυναμώνουμε ο ένας τον άλλον, ειδικά για εμάς τις γυναίκες.” Για τη θέση της ανάμεσα στις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του 2019 του Time, η Julianne Moore δήλωσε για την Clare πως η σχεδιάστρια ξεχώρισε επειδή τα ρούχα που σχεδιάζει είναι όμορφα και ανθρώπινα. Και επειδή το νυφικό που σχεδίασε για τη Meghan Markle ήταν ακριβώς αυτό – μία αντανάκλαση μιας σύγχρονης γυναίκας που τυχαίνει να είναι μία πριγκίπισσα του 21ου αιώνα.



©Twitter/Givenchy



Η Stella McCartney χάραξε τον δρόμο για μία βιώσιμη μόδα πολύ πριν ο όρος sustainable συναντάται σε κάθε άρθρο σχετικά με τις νέες τάσεις στον χώρο. Μία από τις πρώτες καθοριστικές γυναίκες σχεδιάστριες, επέβαλε τους δικούς της όρους σε μία ολόκληρη βιομηχανία, τη δική της αισθητική για μία πιο ρευστή θηλυκότητα και τους δικούς της κανόνες για ηθική και με σεβασμό στο περιβάλλον μόδα. Αρνούμενη να χρησιμοποιήσει αληθινό δέρμα ή γούνα στις συλλογές της, η Stella McCartney έχει εισάγει τις δικές της εναλλακτικές και ηγείται της πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών για Βιώσιμη Μόδα. Για την τελευταία χειμερινή συλλογή της για το 2020, η Stella δε δίστασε να ντύσει τα μοντέλα της με στολές ζώων, μία υπενθύμιση ότι η μόδα πρέπει να είναι animal-free και διασκεδαστική ταυτόχρονα.

Η Maria Grazia Chiuri, η πρώτη γυναίκα καλλιτεχνική διευθύντρια στην ιστορία του οίκου Dior, διακρίθηκε το 2019 με το βραβείο Légion d’honneur, έχοντας διαγράψει μία άκρως επιτυχημένη 25ετή καριέρα στον χώρο της μόδας, καταφέρνοντας να φέρει νέο αέρα και στον οίκο Valentino όπου ήταν cο-creative director για 8 χρόνια μαζί με τον Pierpaolo Piccioli. Στόχος της πλέον; Να βάλει στο προσκήνιο τα ζητήματα που απασχολούν τη σύγχρονη γυναίκα στις συλλογές της για τον Dior. Η Maria Grazia Chiuri εισήγαγε τα φεμινιστικά t-shirts στις πασαρέλες, έχει πραγματοποιήσει μία σειρά από συνεργασίες με γυναίκες καλλιτέχνες από τα πρώτα φεμινιστικά κινήματα, όπως η Judy Chicago και η Penny Slinger, ενώ εμπνέεται για τα σκηνικά και τα concepts των συλλογών της από την ιστορικό τέχνης Linda Nochlin και τη Νιγηριανή συγγραφέα Chimamanda Ngozi Adichie. Η Maria Grazia Chiuri δηλώνει εμπράκτως πως “Sisterhood is Global”, όπως ήταν και ο τίτλος του βιβλίου της φεμινίστριας ποιήτριας Robin Morgan, από την οποία εμπνεύστηκε τη χειμερινή συλλογή Dior 2019.

Ακόμα μία γυναίκα που τιμήθηκε με το βραβείο Légion d’honneur πριν λίγες μέρες, η Diane Von Furstenberg ήταν ανέκαθεν In Charge στον αγώνα για τη γυναικεία χειραφέτηση στη βιομηχανία της μόδας. To 1974 λάνσαρε το επαναστατικό wrap dress-σήμα κατατεθέν της κατά τη διάρκεια του δεύτερου κινήματος του φεμινισμού και της νέας συζήτησης για τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών. Στη διαφημιστική καμπάνια για το wrap dress υπήρχε το tagline “Όταν προσπαθείς να φύγεις από το σπίτι του χωρίς να τον ξυπνήσεις, τα φερμουάρ μπορεί να είναι εφιάλτης”. Αφού πούλησε 5 εκατομμύρια κομμάτια, η Diane έγινε το πρόσωπο του κινήματος για τη γυναικεία απελευθέρωση και εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του Newsweek φορώντας ένα wrap dress της, δηλώνοντας “Αυτό το brand είναι αφιερωμένο στη σχέση μου με τις γυναίκες”. Στα 73 χρόνια της, συνεχίζει τον αγώνα ακάθεκτη, ανακοινώνοντας πρόσφατα τη συνεργασία της με το Amazon για τη δημιουργία της πλατφόρμας #InCharge στο πλαίσιο του Women’s History Month, με στόχο την ανάδειξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων από γυναίκες και την προώθηση γυναικών συγγραφέων.

H Ashley Graham ήταν το πρώτο plus-size μοντέλο που εμφανίστηκε στο Sports Illustrated swimsuits edition και χρησιμοποιεί έκτοτε συνεχώς τα μέσα δικτύωσής της και τα cover stories της σε μεγάλα περιοδικά όπως η Αμερικανική και Βρετανική Vogue, προκειμένου να μιλήσει για το body positivity και την αποδοχή του εαυτού μας. Το 2016 ήταν η επίσημη προσκεκλημένη του Leadership Summit των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση της πρωτοβουλίας τους “Girl Up”, ενώ το 2019 ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την εταιρεία Swimsuits for All, όπου η ίδια σχεδίασε μία συλλογή. Παράλληλα, σε συνεργασία με 4 ακόμη μοντέλα, η Ashley Graham έχει ιδρύσει την κολεκτίβα ALDA για μοντέλα που αψηφούν τις κοινωνικές συμβάσεις και τις συμβατικές αντιλήψεις για την ομορφιά, υποστηρίζοντας την αποδοχή όλων των γυναικείων σωματότυπων.