Οι ΗΠΑ κάλεσαν για εξηγήσεις τον Κινέζο πρέσβη μετά από δηλώσεις αξιωματούχου πως ο αμερικανικός στρατός έφερε τον κορωνοϊό στη Γουχάν

Οι ΗΠΑ κάλεσαν για εξηγήσεις τον πρέσβη του Πεκίνου μετά τις πρόσφατες δηλώσεις που έκανε ένας εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος ανέφερε πως ο αμερικανικός στρατός είναι υπεύθυνος για το ξέσπασμα του ιου στην Κίνα, όπως μετέδωσε το Reuters, μεταφέροντας πηγές από μία ανώνυμη πηγή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσινγκτον δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο.

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου εξωτερικών Ζάο Λιτζιάν προέβη στην κατηγορία με ανάρτησή του χθες στο twitter.

«Πότε ξεκίνησε ο ασθενής μηδέν στις ΗΠΑ; Πόσοι άνθρωποι έχουν μολυνθεί; Ποια είναι τα ονόματα των νοσοκομείων; Ίσως να ήταν ο στρατός των ΗΠΑ που έφερε την επιδημία στην Γουχάν. Να είστε διαφανείς! Δημοσιεύστε τα στοιχεία σας! Οι ΗΠΑ μας οφείλουν μια εξήγηση!», ήταν το tweet του Ζάο γραμμένο στα αγγλικά.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3