Γιουβάλ-Νοά Χαράρι: Η εμπιστοσύνη στην επιστήμη το αντίδοτο στις επιδημίες

«Για να αντιμετωπίσουμε τις επιδημίες, πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στους επιστήμονες αλλά και ο ένας στον άλλον», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Iσραηλινός στοχαστής και συγγραφέας Γιουβάλ-Νοά Χαράρι, σχετικά με την κρίση του νέου κορωνοϊού.

Προσθέτει, μάλιστα, ότι «οι ανεύθυνοι πολιτικοί υποβάθμισαν αυτήν την εμπιστούνη. Πρέπει να την ανακτήσουμε».

To defeat epidemics we need to trust science and countries need to trust each other. Irresponsible politicians undermined this trust. We need to regain it. You can't defeat a pandemic with propaganda and isolation. The real antidote is scientific knowledge and global cooperation.