Είναι πλέον φως φανάρι: το επόμενο διάστημα θα το περάσουμε στο σπίτι. Η ψυχραιμία και η προσοχή είναι αυτονόητες· χρειάζεται όμως και λίγη αναψυχή, δεν συμφωνείτε; Το καλό με την «οικιακή διασκέδαση» είναι ότι στην πραγματικότητα είμαστε αρκετά εξοικειωμένοι μαζί της προτού ο όρος επινοηθεί: τι άλλο ήταν η τηλεόραση, το βίντεο, το πικάπ, τα συστήματα ήχου;

Οι αντικαταστάτες τους προσφέρουν μεν αμέτρητες νέες δυνατότητες, αλλά και μια κάποια συντροφιά σε περιόδους δύσκολες. Μπορούν να φέρουν μια φιλαρμονική στο μοναχικό σαλόνι σου, να σε ταξιδέψουν μέχρι την Καλαβρία, να σου αφηγηθούν τα καμώματα ενός εφήβου που κάτι σου θυμίζει. Η συνέχεια, στις προτάσεις που ακολουθούν. Δεν αντικαθιστούν τη χαρά των μικρών ή μεγάλων συναθροίσεων σε μια συναυλία ή έναν κινηματογράφο. Καμιά φορά όμως, ακόμα και αν μιλάμε για διασκέδαση, για αναψυχή, ένα βήμα τη φορά αρκεί.

Εδώ και λίγα χρόνια, διασκέδαση από το σπίτι σημαίνει βέβαια πολλές τηλεοπτικές σειρές: οι περισσότερες φιλοξενούνται (ή και παράγονται) στον κολοσσό του streaming που ακούει στο όνομα Netflix και που εσχάτως έχει εμπλουτιστεί με υλικό αρκετό για να γεμίσει τα βράδια που έρχονται. Οπως το «Better call Saul», το βραβευμένο spin off του «Breaking Bad», που παρακολουθεί για πέμπτη σεζόν τον συμπαθέσταστο δικηγόρο Τζίμι Μαγκίλ (Μπομπ Οντενκερκ) ενώ προσπαθεί να πάρει τη ζωή του στα χέρια του, με τρόπους όχι πάντα ηθικούς.

Το «I’m not ok with this», επίσης, μια ιστορία ενηλικίωσης με πρωταγωνίστρια την αγχωμένη αλλά και ανεξέλεγκτη Σίντνεϊ που προσπαθεί να συμφιλιωθεί με την απώλεια του πατέρα της, αλλά και το «Altered Carbon», μια σειρά επιστημονικής φαντασίας με φόντο ένα κόσμο όπου η συνείδηση μπορεί να μεταφερθεί από σώμα σε σώμα.

Μην ξεχνάμε φυσικά και τις πρόσφατες μεγάλες επιτυχίες της πλατφόρμας, όπως το «Sex Education» (κάτι τρέχει με το Netflix και τις νεανικές σειρές) αλλά και το προσωπικά αγαπημένο «Bojack Horseman», με πρωταγωνιστή ένα ανθρωπόμορφο άλογο που παλεύει να βρει τον εαυτό του.

Αλλάζοντας κανάλι, το HBO (που στην Ελλάδα διαθέτει το περιεχόμενό του μέσω της Vodafone TV) ετοιμάζεται να παρουσιάσιει στο κοινό από τις 15 Μαρτίου τον τρίτο κύκλο του «Westworld», της σειράς που, επίσης από το μετερίζι της επιστημονικής φαντασίας, εξερευνά τα αντικειμενικά και ηθικά όρια μεταξύ ανθρώπου και μηχανής.



Στιγμιότυπα από τις τηλεοπτικές σειρές (από αριστερά): «Sex Education» (Netflix) και «The plot against America» (HBO).

Για τη μετά το «Game of Thrones» εποχή, το αμερικανικό κανάλι έχει στο πρόγραμμά του και μια τηλεοπτική διασκευή του μυθιστορήματος του Φίλιπ Ροθ «Η συνωμοσία εναντίον της Αμερικής», που θα κάνει πρεμιέρα στις 16 του μήνα με πρωταγωνιστές τη Γουινόνα Ράιντερ και τον Τζον Τορτούρο, σε μια παραγωγή που υπογράφει μεταξύ άλλων ο Ντέιβιντ Σάιμον του «The Wire». Οχι ότι το HBO δεν προσφέρει και λίγο πιο δοκιμασμένες επιλογές: το «Watchmen» ή το «Chernobyl» είναι μόνο δύο από αυτές.

Το «High Fidelity», στη νέα, τηλεοπτική του εκδοχή, με τη Ζόι Κράβιτζ να αντικαθιστά τον ήρωα που υποδυόταν στην ομώνυμη ταινία ο Τζον Κιούζακ και με το στόρι να αφορά όχι πια την Generation X, αλλά τους Millenials, είναι η επιλογή μας από την πλατφόρμα Hulu. Το «The Sinner», το υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα αστυνομικό δράμα με τον Μπιλ Πούλμαν στον ρόλο του ντετέκτιβ Χάρι Αμπροουζ, μπορεί εύκολα να εκπροσωπήσει με την τρίτη σεζόν του την τηλεόραση της Cosmote, ό,τι δηλαδή ισχύει και για τον τρίτο κύκλο του «Handmaid’s Tale» και το κανάλι της Nova.

Τέλος, για την περίπτωση που οι τηλεοπτικές σειρές θα μας κρατάνε συντροφιά για καιρό ακόμα, το τέταρτο μέρος του «La casa de papel» έρχεται στις 3 Απριλίου, ενώ το «Fargo» επιστρέφει στις 19 του ίδιου μήνα με πρωταγωνιστή τον Κρις Ροκ. Οι φίλοι του «Stranger Things» περιμένουν πώς και πώς την ανακοίνωση για την πρεμιέρα του τέταρτου κύκλου, ενώ η δεύτερη σεζόν της σειράς «Ετερος εγώ - Χαμένες ψυχές» βρίσκεται (εκτός απροόπτου) στο στάδιο των γυρισμάτων. Το «The 3rd day» με τον Τζουντ Λο αναμένεται στις 11 Μαΐου, τον ίδιο μήνα δηλαδή που σε πολλές οθόνες θα ακουστεί και πάλι το γνωστό θέμα από την (επανενωμένη για ένα επεισόδιο) σειρά «Τα φιλαράκια».