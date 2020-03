Κορωνοϊός: Οι Ισπανοί χειροκροτούν από τα σπίτια τους γιατρούς και νοσηλευτές (βίντεο)

Με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, το οποίο διοργανώθηκε μέσω social media, οι Ισπανοί πολίτες, που βρίσκονται πλέον σε καθεστώς ολικής καραντίνας επιβράβευσαν χθες βράδυ από τα σπίτια τους το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας, για τις υπεράνθρωπες προσπάθειές του στην καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Even when life doesn’t work out perfectly, it gives you little gifts. I was witness to #AplausoSanitario, which started at 10pm. Applauding care and health workers in Barcelona. pic.twitter.com/FTNgg118HR