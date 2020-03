Την «προσωρινή» απαγόρευση «μη ζωτικών» ταξιδιών από χώρες εκτός της Ζώνης Σένγκεν εισηγείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως δήλωσε προ ολίγου σε συνέντευξη Τύπου η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η απαγόρευση θα διαρκέσει σε πρώτη φάση 30 ημέρες και ενδέχεται να ανανεωθεί αν κριθεί αναγκαίο.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:



1⃣Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity



2⃣Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0