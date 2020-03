Η BRIDGESTONE δώρισε 3 εκατομμύρια RMB σε στήριξη των προσπαθειών κατά του COVID-19

Η Bridgestone Corporation και η Bridgestone (China) Investment Co., Ltd. ανακοίνωσαν από κοινού μία δωρεά ύψους 3 εκατομμυρίων RMB (περίπου 430.000 US $ ) στην Ομοσπονδία Φιλανθρωπικών Οργανώσεων της Κίνας καθώς και σε άλλες επαρχιακές φιλανθρωπικές οργανώσεις για να βοηθήσουν στις προσπάθειες ανακούφισης και ανάκαμψης από τον COVID- 19 στην Κίνα.



Η δωρεά θα προωθηθεί σε φιλανθρωπικές οργανώσεις σχετικά με την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού σε νοσοκομεία και σε άλλες δραστηριότητες για την ανάκαμψη όλης της χώρας. Τα κεφάλαια θα παρέχουν επίσης άμεση υποστήριξη στο προσωπικό της υγειονομικής περίθαλψης που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της κρίσης.



"Ορμώμενοι από την παγκόσμια δέσμευση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Bridgestone: "Ο δικός μας τρόπος για να υπηρετούμε την κοινωνία", δεσμευόμαστε να στηρίξουμε τις τοπικές κοινότητες στις προσπάθειές τους ενάντια στο COVID-19. Επιπλέον, εκφράζουμε τη βαθύτερη μας εκτίμηση προς όλο το προσωπικό της υγειονομικής περίθαλψης και τους εθελοντές που εργάζονται ακούραστα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ", δήλωσε ο Yasuhiro Morita, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Bridgestone China.



"Θα θέλαμε επίσης να εκφράσουμε την ειλικρινή συμπάθειά μας σε όσους έχουν επηρεαστεί από το COVID-19, ειδικά σε εκείνους που έχουν χάσει μέλη της οικογένειας τους και αγαπημένους τους", πρόσθεσε ο κ. Morita.

Εκτός από αυτή τη δωρεά, η Bridgestone παρακολουθώντας στενά την κατάσταση, έχει αναλάβει μια σειρά πρωτοβουλιών για τη λειτουργία των επιχειρήσεων της, με πρωταρχικό γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων της.