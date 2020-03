Από την ταινία «Λάμψη» με την επισήμανση: «Μερικές μέρες απομόνωσης με την οικογένεια, τι μπορεί να πάει στραβά;».

«Για την ώρα, ας πούμε ότι είστε ένας Βρετανός γονιός και όλος ο υπόλοιπος κόσμος είναι τα παιδιά σας. Κρατήστε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση, αποφύγετε τη σωματική επαφή και αν κάποιο από τα παιδιά σας έρθει να σας αγκαλιάσει, αποτρέψτε το». Το παράδειγμα είναι του Τζον Ολιβερ, ο οποίος προσπαθούσε να εξηγήσει στο χθεσινό επεισόδιο του «Last Week Tonight» τον νέο όρο του «social distancing» (κοινωνική απομάκρυνση) στο αμερικανικό κοινό.

Η συνήθως σπαρταριστή εκπομπή του με καταιγισμό αστείων, άφθονο σαρκασμό, ειρωνεία και χιούμορ κατά ριπάς ήταν πολύ διαφορετική. Εξαιτίας του κορωνοϊού, η εκπομπή έβγαινε από άλλο στούντιο, με ελάχιστο προσωπικό, ένα λευκό, ιατρικό φόντο και χωρίς ηχογραφημένα γέλια. Ηταν πιο ήσυχη και τα αστεία πιο επιλεκτικά. «Απαγορεύτηκαν όλα τα σπορ, μέχρι και το χόκεϊ».

Κάνουμε λοιπόν αστεία με τον κορωνοϊό; Γελάμε με τις εικόνες που κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου και δείχνουν πύργους από χαρτιά υγείας; Memes με μάσκες και αστεία με αεροπορικές εταιρείες που πηγαίνουν Μιλάνο (και δεν γυρίζουν πίσω); Εικόνες από την ταινία «Λάμψη» με την επισήμανση: «Μερικές μέρες απομόνωσης με την οικογένεια, τι μπορεί να πάει στραβά;». Ή με σκηνή από το «Σπιρτόκουτο» και τον Ερρίκο Λίτση με λευκό φανελάκι τιράντα;

Στο βίντεο «Feed, Love in the time of coronavirus» του αυστραλιανού SBS, που κυκλοφορεί στο YouTube, το πλύσιμο των χεριών γίνεται σέξι μεταξύ των δύο νέων ερωτευμένων, μέχρι που ο ένας κάνει το λάθος και παραδέχεται ότι πριν από λίγες ημέρες έκανε μια ευχή στη Φοντάνα ντι Τρέβι. Από εκεί και πέρα επικρατεί πανικός.

Το χιούμορ είναι θεραπευτικό. Μπορεί να είναι κρύο, άγαρμπο, πειρακτικό, ενοχλητικό, αλλά σε καιρούς απομόνωσης είναι ίσως το μόνο από το οποίο μπορείς να πιαστείς άφοβα για να μη σε πάρει από κάτω. Το γέλιο είναι μεταδοτικό και βρίσκει τον δρόμο του ακόμη και αν πρέπει να περάσει μέσα από μηνύματα, βίντεο, σόσιαλ μίντια.

Δεν συμβαίνει παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε έναν σοβαρό ιό, αλλά εξαιτίας αυτού. Η υπόθεση του κορωνοϊού δεν είναι για γέλια, αλλά σχεδόν όπως όλα τα βάσανα και οι δυστυχίες του ανθρώπου έχει την κωμική πλευρά της.

Στο επόμενο βίντεο, ας γελάσουμε χωρίς ενοχές. Οσο πιο δύσκολα τα πράγματα, τόσο περισσότερο γέλιο βγάζουν. Κάποιες φορές είναι ο μόνος τρόπος για να τα αντέξεις.