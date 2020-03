Τηλεφωνική επικοινωνία Ν. Δένδια με ΥΠΕΞ Λιβάνου

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου Νασίφ Χίτι πραγματοποίησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος και ο κορωνοϊός, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

I had a phone conversation earlier today with #Lebanon FM @HittiNassif -

