«Stay Safe» παροτρύνει ο ΣΕΤΕ σε νέα του καμπάνια

Ειδικό content, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από ελεύθερα προς χρήση εικαστικά, έχει δημιουργήσει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν οι χρήστες των social media.

Το παραπάνω content συνοδεύεται από το μήνυμα #staysafe («μείνετε ασφαλείς») καθώς, όπως σημειώνει ο ΣΕΤΕ, στις μέρες μας η ανθρωπότητα καλείται να ανταποκριθεί σε μια συγκλονιστική πρόκληση λόγω του νέου κορωνοϊού και τα μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας να είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

Ταυτόχρονα, ο ΣΕΤΕ προτείνει τα παρακάτω copy και hashtags, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτούσια, τροποποιημένα ή/και καθόλου.

“When the time is right, we’ll be there for you. Till then #staysafe”

Facebook: 1 Hashtag

Twitter: 1 Hashtag

Instagram: Το παρακάτω bulk

#DiscoverGreece

#Greece

#DreamTravel

#LiveToTravel

#TravelCommunity

#TravelBug

#TravelDreamSeekers

#VisualsOfLife

#StayHome

#StaySafe

#Covid_19

#NoPeople

#TakeAction

#FlattenTheCurve

Μπορείτε να δείτε το εν λόγω content εδώ.