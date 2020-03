©Philip Montgomery/The New York Times

«Οι σχέσεις είναι δύσκολες. Πάντα ένιωθα ότι ήθελα να επενδύσω περισσότερο. Τον αγαπώ και νομίζω ότι είναι υπέροχος. Είμαι σίγουρη ότι τον ενοχλώ, μερικές φορές με ενοχλεί κι αυτός. Είμαι πολύ περήφανη για το ποιος είναι». Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ προσπαθεί να περιγράψει το μυστικό του 23χρονου γάμου της με τον Μάθιου Μπρόντερικ. Λίγους μήνες πριν γιορτάσουν, στις 19 Μαΐου, την επέτειο της συγκινητικής τελετής που εξέπληξε τους περίπου εκατό φίλους τους –οι οποίοι νόμιζαν ότι είχαν προσκληθεί σε πάρτι– και έληξε με τους δυο τους να ανταλλάσσουν όρκους αγάπης και πίστης, οι δύο ηθοποιοί μοιράζονται το θεατρικό σανίδι στο Μπρόντγουεϊ. Συμπρωταγωνιστούν στην παράσταση «Plaza suite», για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν 25 χρόνια. Ήταν 1995, όταν είχαν εμφανιστεί μαζί στο «How to succeed in bussiness without really trying», μετρώντας ήδη τρία χρόνια σχέσης και τέσσερα γνωριμίας.



Το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια είχαν αποφύγει να δουλέψουν μαζί, απορρίπτοντας σχετικές προτάσεις ακόμα και από τους παραγωγούς του θρυλικού «Sex and the city», θεωρούν και οι δύο ότι συγκαταλέγεται στα «μυστικά» του γάμου τους, όπως είπαν σε συνέντευξή τους στους New York Times. Ήταν ταυτόχρονα, λένε, και μέρος της επιλογής τους να είναι παρόντες στη ζωή των τριών παιδιών τους· όταν η Πάρκερ έκανε γυρίσματα, ο Μπρόντερικ έμενε με τα παιδιά και, όταν εκείνος ήταν στο θέατρο το βράδυ, αναλάμβανε εκείνη.



Η συνύπαρξή τους στη σκηνή του Hudson Theater, όπου θα υποδυθούν τρία ζευγάρια που διαμένουν στη σουίτα 719 του ξενοδοχείου Πλάζα, σκέφτονται ότι ίσως ανοίγει μια «κλειδαρότρυπα» στον δικό τους γάμο. Την 23η επέτειο θα τη γιορτάσουν επί σκηνής, ενώ είναι σίγουροι ότι λίγες μέρες νωρίτερα θα κυκλοφορήσουν τα συνήθη «κουτσομπολιά» περί επικείμενου διαζυγίου τους – είναι σχεδόν «παράδοση». Έως τότε, κάθε βράδυ η Πάρκερ ετοιμάζεται στο καμαρίνι της και, πριν βγουν στη σκηνή, περνά από το καμαρίνι του συζύγου της, του δίνει ένα φιλί και εύχονται ο ένας στον άλλο «καλή παράσταση»! ■