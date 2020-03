Εκλεισαν τα καζίνο στο Λας Βέγκας - Πρωτοφανείς εικόνες

Καθώς οι ΗΠΑ μετρούν ήδη 100 νεκρούς και χιλιάδες κρούσματα του νέου κορωνοϊού, μία... σουρεαλιστική και ιστορική απόφαση στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για τον περισορισμό της επιδημίας, έκανε τον γύρο του διαδικτύου: Για πρώτη φορά στην ιστορία του Λας Βέγκας, έκλεισαν όλα τα εμβληματικά καζίνο της πόλης.

Surreal. Employees are boarding up the doors of the Bellagio. We are watching the Las Vegas Strip shut down. #Covid_19 #coronavirus pic.twitter.com/uoYLE57N4s

Στη Νεβάδα ο κυβερνήτης Στιβ Σίσολακ ζήτησε χθες Τρίτη την αναστολή της λειτουργίας όλων των «μη απαραίτητων» καταστημάτων, ανάμεσά τους και όλων των καζίνο και των θεαμάτων του Λας Βέγκας, που πλέουν θυμίζει πόλη - φάντασμα.

«Δεν είναι η ώρα να κάνουμε πιτζάμα πάρτι, να πηγαίνουμε θέατρο ή στο γήπεδο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σίσολακ, ενώ κάλεσε τους συμπολίτες τους να παραμένουν όσο γίνεται σπίτια τους, να αποφεύγουν τις μεγάλες συναθροίσεις ακόμη και στους γάμους και τις κηδείες.

Today, I took the necessary steps to date to try to mitigate this pandemic & keep our community safe. Medical experts have advised that the most effective course of action is to direct all Nevadans to stay home & for all nonessential businesses to close to the public for 30 days.