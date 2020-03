Δραματικό διάγγελμα Μέρκελ: Η κατάσταση απαιτεί πολεμική αλληλεγγύη (βίντεο)

Η καγκελάριος 'Αγγελα Μέρκελ έκανε μια δραματική τηλεοπτική έκκληση σε όλους τους πολίτες στη Γερμανία να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

«Η κατάσταση είναι σοβαρή, πάρτε την στα σοβαρά», τόνισε η Μέρκελ στο αποψινό της τηλεοπτικό της διάγγελμα. «Πρέπει να περιορίσουμε τον κίνδυνο της μόλυνσης του ενός από τον άλλον όσο περισσότερο μπορούμε», προέτρεψε τους πολίτες, από τους τους οποίους ζήτησε να συμμορφωθούν με τους επιβεβλημένοι κανόνες τήρησης της μεταξύ τους απόστασης. «Από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν υπήρξε καμία πρόκληση για τη χώρα μας που να εξαρτάται τόσο πολύ από την κοινή μας αλληλέγγυα δράση», πρόσθεσε. Η αιτία της δήλωσης είναι ότι, σύμφωνα με τις αρχές, οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί στη δημόσια ζωή δεν έχουν ακόμη οδηγήσει στην συμμόρφωση όλων των πολιτών να αποφεύγουν τις ομαδικές συναντήσεις.

“Not since German reunification, no, not since World War Two has there been such a challenge to our country.”



German Chancellor Angela Merkel delivers an historic address to the nation regarding the coronavirus outbreak. pic.twitter.com/pwtm1TYAGz