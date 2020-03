Κατέρρευσε μέσα στη Βουλή ο Υπουργός Ιατρικής Περίθαλψης της Ολλανδίας (βίντεο)

Ο υπουργός Ιατρικής Περίθαλψης της Ολλανδίας κατέρρευσε σήμερα κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στο κοινοβούλιο με θέμα την επιδημία του νέου κορονοϊού.

Ο Μπρούνο Μπρούινς φαίνεται πως έχασε τις αισθήσεις του κι έπεσε πίσω από το αναλόγιο, στο βήμα των ομιλητών, την ώρα που δεχόταν ερωτήσεις. Συνάδελφοί του υπουργοί έσπευσαν να τον βοηθήσουν. Του έδωσαν λίγο νερό και κατόπιν αποχώρησε από την αίθουσα χωρίς βοήθεια.

Το γραφείο του έκανε γνωστό ότι θα εκδώσει σχετική ανακοίνωση και προς το παρόν δεν θα σχολιάσει σχετικά.

BREAKING: Dutch Minister of medical care collapses during #coronavirus debate.



