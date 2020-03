Εργαζόμενη σε κλωστοϋφαντουργία του Ντόνετσκ φτιάχνει χειρουργικές μάσκες μετά τη μεγάλη ζήτηση που προκάλεσε η πανδημία.

O κορωνοϊός εξαπλώνεται με ταχύτητα σε όλο τον κόσμο, αλλά και η παραπληροφόρηση σχετικά με τα μέτρα προστασίας, αποδεικνύεται εξίσου μεταδοτική.

Αντισηπτικά χεριών: Μπορούν να σας προστατεύσουν; Ισως. Αυτά που περιέχουν 60% οινόπνευμα μπορούν να σκοτώσουν ιούς, σαν τον κορωνοϊό, επισημαίνει ο Ουίλιαμ Σάφνερ, καθηγητής προληπτικής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Βαντερμπίλντ. Στην πραγματικότητα, όμως, κανείς δεν γνωρίζει αν είναι αποτελεσματικά με τον COVID-19. Φαίνεται, όμως, ότι το συστηματικό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι, επί 20 δευτερόλεπτα, είναι πιο αποτελεσματικό.

Βιταμίνη C: Να προμηθευτώ μεγάλες ποσότητες βιταμίνης C; Οχι. Πιθανώς να μπείτε στον πειρασμό να «στοκάρετε» βιταμίνη C ή άλλα συμπληρώματα διατροφής που ενισχύουν το ανοσοποιητικό. Η αποτελεσματικότητά τους, όμως, είναι μία πλάνη. Ακόμα και στο κοινό κρυολόγημα ή στη γρίπη, η χορήγηση βιταμίνης C είναι ανώφελη.

Μάσκες: Ολοι πρέπει να φορούν μάσκες; Οχι. Η αλήθεια είναι ότι προστατεύουν και γι’ αυτό τις φοράμε, επισημαίνει ο δρ Φρανκ Εσπερ, παιδίατρος στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Κλίβελαντ. Επί του παρόντος, οι Αμερικανοί ειδικοί πιστεύουν ότι τα υγιή, χωρίς συμπτώματα, μέλη του πληθυσμού δεν πρέπει να φορούν μάσκες. Οι περισσότερες είναι υπερβολικά χαλαρές για να είναι αποτελεσματικές.

Γάντια: Φορέστε γάντια όταν αγγίζετε επιφάνειες όπως τα κουμπιά του ασανσέρ: Μάλλον όχι. Τα γάντια «πιθανώς να μην είναι αποτελεσματικά στην αποτροπή της μετάδοσης του ιού», επισημαίνει ο δρ Εσπερ, «επειδή τελικά και αυτά μολύνονται». Αλλωστε, τα περισσότερα έχουν πολύ μικρές οπές.

Αντιγριπικό εμβόλιο: Σαφώς, αλλά όχι για τον κορωνοϊό. Αν και ο αντιγριπικός εμβολιασμός δεν έχει καμία επίδραση στον νέο παθογόνο παράγοντα, είναι απαραίτητος ώστε να παραμείνει ο πληθυσμός σε καλή υγεία.