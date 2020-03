Μετανάστες επιχειρούν να ρίξουν με αυτοσχέδια σκάλα τον φράχτη στον Εβρο (βίντεο)

Ενα ακόμα βίντεο που αποτυπώνει την εκρηκτική κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εβρο έδωσε στη δημοσιότητα Τούρκος αντικαθεστωτικός δημοσιογράφος.

Οπως φαίνεται στο βίντεο πλήθος μεταναστών επιχειρούν με κάθε μέσο χρησιμοποιώντας ακόμη και αυτοσχέδια σκάλα να ρίξουν τον φράχτη της αστυνομίας για να περάσουν στο ελληνικό έδαφος.

Σημειώνεται ότι χθες το απόγευμα, επί περίπου τρεις ώρες βρίσκονταν σε εξέλιξη επεισόδια στο τελωνείο των Καστανεών με τους μετανάστες να πετούν χημικά και πέτρες προς τους Ελληνες αστυνομικούς.

Υπενθυμίζεται ότι από τα μεσάνυχτα έκλεισαν και τα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας, σύμφωνα με Εγκύκλιο του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών, η ανακοίνωση του ανοίγματος των οποίων, την 28η Φεβρουαρίου, είχε οδηγήσει στα σύνορα χιλιάδες μετανάστες.

Amid #Corona pandemic, refugees in #Turkey continue to press on with a make-shift ladder, police fence & board panel in order to make it across to #Greece. pic.twitter.com/2BMDVskhE8