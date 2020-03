Οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες προσφέρουν, μεταξύ άλλων, δωρεάν τηλεοπτικό περιεχόμενο μέσω των πλατφορμών τους και όγκο δεδομένων.

Οι πάροχοι των τηλεπικοινωνιών (και όχι μόνον) ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της κυβέρνησης και του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής για τη δημιουργία της «ψηφιακής αλληλεγγύης». Ειδικά οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, που διαδραματίζουν πλέον καθοριστικό ρόλο στις ζωές των Ελλήνων αυτές τις ημέρες, προσέφεραν από την πρώτη στιγμή υπηρεσίες που στόχο έχουν να διευκολύνουν τη διαβίωση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας/υποχρέωσης «Μένουμε σπίτι». Μάλιστα, ο κύκλος της αλληλεγγύης δεν έχει κλείσει ακόμη, καθώς αναμένονται και άλλες προσφορές, τόσο από τους παρόχους τηλεπικοινωνιών όσο και άλλους φορείς τεχνολογίας.

Τηλεόραση

Αναφορικά με τους παρόχους, πρώτη η Vodafone, και μάλιστα πριν από την ανακοίνωση της πρωτοβουλίας «Ψηφιακή Αλληλεγγύη» (#digitalsolidarityRG) από τον υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη, διέθεσε δωρεάν περιεχόμενο στους χρήστες των υπηρεσιών της. Ειδικότερα, μέσω της υπηρεσίας της Vodafone TV δημιούργησε ένα νέο ειδικό, διαδραστικό μενού για παιδιά (Kids Mode) το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο του παιδικού περιεχομένου και το οποίο από την περασμένη Δευτέρα 16 Μαρτίου και για τους επόμενους τρεις μήνες θα προσφέρεται εντελώς δωρεάν στους συνδρομητές της υπηρεσίας που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό. Eπίσης η εταιρεία ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την online πλατφόρμα μάθησης «brainy», η οποία θα παρέχεται δωρεάν για το χρονικό διάστημα που τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Τέλος, για τη δημιουργική απασχόληση των μαθητών προσφέρει την πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.gr με Do it Yourself δραστηριότητες που έχουν επίκεντρο τις επιστήμες και τις νέες τεχνολογίες και πολλά άλλα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία πρόκειται σύντομα να ανακοινώσει και νέες υπηρεσίες που θα διευκολύνουν τους πελάτες της.

Δεδομένα

Δεύτερη η Cosmote ήρθε με δύο σημαντικές προσφορές. Πρώτον, ανακοίνωσε τη διάθεση δωρεάν όγκου δεδομένων 15 GB για όλους τους πελάτες της για 30 ημέρες. Επιπλέον «άνοιξε» στο YouTube το κανάλι Cosmote History HD. Πρόκειται αναμφίβολα για δύο σημαντικές προσφορές, ειδικά για τους πελάτες της που δεν διαθέτουν σύνδεση σταθερής στο σπίτι τους και αξιοποιούν δίκτυο κινητής. Επίσης το κανάλι Cosmote History αποτελεί την «κορωνίδα» του τηλεοπτικού της περιεχομένου, το οποίο παράγεται εσωτερικά και αφορά τους τομείς της ιστορίας, του πολιτισμού, των τεχνών με έμφαση την Ελλάδα. Τέλος, η Forthnet προχθές ανακοίνωσε ότι δίνει τη δυνατότητα απεριόριστων κλήσεων προς κινητά σε όσους συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας δεν είχαν ήδη αυτή την παροχή. Επίσης τα κανάλια Novacinema θα γίνουν διαθέσιμα για ένα μήνα δωρεάν σε όλες τις οικογένειες που είναι συνδρομητές της αλλά δεν είχαν πρόσβαση στο κινηματογραφικό περιεχόμενό της. Οι παραπάνω παροχές θα είναι διαθέσιμες από την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020.

Μόνον η Wind δεν έχει ανταποκριθεί στο κάλεσμα Πιερρακάκη, αλλά θεωρείται θέμα ημερών –αν όχι ωρών– προκειμένου να ανακοινωθούν αντίστοιχες προσφορές προς τους πελάτες της.

Εκπαίδευση

Ωστόσο, δεν είναι μόνον οι πάροχοι που προσφέρουν δυνατότητες που διευκολύνουν τη ζωή όσων διαμένουν σπίτι. Αρκετές μικρότερες επιχειρήσεις διαθέτουν κυρίως πλατφόρμες ψυχαγωγίας και μάθησης δωρεάν. Η Athens Technology Center (ATC) είναι μία από αυτές, διαθέτοντας για ένα μήνα δωρεάν την πλατφόρμα Blackboard, που προσφέρει από απόσταση ένα σετ υπηρεσιών μαθημάτων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας ή φροντιστηριακής εκπαίδευσης ανά την επικράτεια. Η υπηρεσία αναπτύχθηκε από την εταιρεία Blackboard, που ειδικεύεται στην ανάπτυξη συστημάτων και εργαλείων εκπαίδευσης και στην πλατφόρμα της προσομοιώνεται η εμπειρία της φυσικής αίθουσας διδασκαλίας. Αντίστοιχες προσφορές υπάρχουν και από τις εταιρείες Τenebra Studios, ΕΣΠΙ Εκδοτική κ.ά.