Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο: 23 αναβολές και 5 ακυρώσεις Διεθνών Εκθέσεων

Είκοσι τρεις αναβολές και πέντε ακυρώσεις Διεθνών Εκθέσεων, εντός και εκτός Γερμανίας, που είχαν προγραμματίσει έως και τον ερχόμενο Μάιο Γερμανικοί Εκθεσιακοί Οργανισμοί, ανακοινώνει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν από τους φορείς διοργάνωσης λόγω των θεμάτων, που έχουν δημιουργηθεί με τη δημόσια υγεία από τη ραγδαία εξάπλωση του κορωνοϊού.

Ακυρώσεις εκθέσεων στη Γερμανία

Ειδικότερα, για τις εκθέσεις που θα διεξάγονταν φέτος τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο στη Γερμανία, οι Εκθεσιακοί Οργανισμοί έλαβαν τις εξής αποφάσεις:

Eκθεσιακός Οργανισμός του Αννοβέρου

Aναβολή της Ηannover Messe (νέα ημερομηνία: 13.–17.07.2020)

Αναβολή της ΤWΕΝΤΥ2X (νέα ημερομηνία: 23.–25.06.2020)

Aναβολή της INTERSCHUTZ (νέα ημερομηνία: 14.-19.06.2021)

Εκθεσιακός Οργανισμός του Βερολίνου

Αναβολή της DMEA (νέα ημερομηνία: 16.–18.06.2020)

Aναβολή της Stage|Set|Scenery (νέα ημερομηνία: 15.-17.06.2021)

Ακύρωση της ΙLA Berlin

Εκθεσιακός Οργανισμός της Κολωνίας

Αναβολή της EISENWARENMESSE (νέα ημερομηνία: 21.-24.02.2021)

Αναβολή της h+h cologne (νέα ημερομηνία: 26.-28.03.2021)

Αναβολή της ART COLOGNE (νέα ημερομηνία: 19.-22.11.2020) και θα διεξαχθεί παράλληλα με την COLOGNE FINE ART & DESIGN.

Αναβολή της The Tire Cologne (νέα ημερομηνία:18.–20.05.2021)

Ακύρωση της Photokina

Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου

Aναβολή της ΙFAT 2020 (νέα ημερομηνία: 07.-11.09.2020)

Aναβολή της analytica 2020 (νέα ημερομηνία: 19.–22.10.2020)

Ακύρωση της LOPEC 2020

Ακύρωση της LEIF 2020

Reed Exhibitions

Aναβολή της FIBO, Κολωνία (νέα ημερομηνία: 01.-04.10.2020)

Ακυρώσεις εκθέσεων εκτός Γερμανίας

Σε ό,τι αφορά τις Διεθνείς Εκθέσεις Γερμανικών Εκθεσιακών Οργανισμών, που διεξάγονται εκτός Γερμανίας, οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:

Εκθεσιακός Οργανισμός του Αννοβέρου

Aναβολή της Domotex Asia/CHINAFLOOR στη Σαγκάη (νέα ημερομηνία: 31.08.–02.09.2020)

Εκθεσιακός Οργανισμός της Κολωνίας

Αναβολή της ANUFOOD China 2020 (νέα ημερομηνία: 08.–10.07.2020)

Αναβολή της IDEM Singapore (νέα ημερομηνία: 19.–21.06.2020)

Αναβολή της interzum guangzhou στην Κίνα. Σύντομα θα ανακοινωθεί νέα ημερομηνία.

Αναβολή της Thaifex – Anuga Asia στην Bangkok (νέα ημερομηνία: 22.–26.09.2020)

Αναβολή της Wine & Gourmet Japan στο Τόκιο (νέα ημερομηνία: 14.–16.04.2021)

Ακύρωση της MIECF 2020 στην Κίνα.

Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου

Αναβολή της ΙΕ expo China, στο SNIEC, Σαγκάη (νέα ημερομηνία (21.–23.04.20)

Αναβολή της electronica China, productronica China και LASER World of PHOTONICS CHINA (νέα ημερομηνία: 03.–05.07.2020 στο National Exhibition and Convention Center στη Σαγκάη, μόνο για το 2020, διότι στο SNIEC (Shanghai New Ιnternational Expo Center), όπου διεξάγονται πάντα οι εκθέσεις αυτές, δεν υπήρχε ελεύθερη ημερομηνία για τον Ιούλιο 2020)

Aναβολή της bauma CTT Russia (η ημερομηνία θα ανακοινωθεί μέχρι τέλος Μαρτίου)

Σημειώνεται ότι, οι συνεργάτες-εκπρόσωποι των Εκθεσιακών Οργανισμών της Γερμανίας, θα εργάζονται -μέχρι νεοτέρας- από απόσταση, αντιμετωπίζοντας την κρίσιμη αυτή κατάσταση με υπευθυνότητα και τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο των παραπάνω Εκθεσιακών Οργανισμών της Γερμανίας, στο τηλέφωνο ασφαλείας 210 64 19 030, και στην ειδική ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις: www.german-chamber.gr