Το τελευταίο διάστημα, με την πλειονότητα το κόσμου να μένει στο σπίτι, παρουσιάστηκαν νέες, πολύ αυξημένες ανάγκες, σε διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνίας, με τις οποίες οι πολίτες μπορούν να πραγματοποιούν τηλεσυσκέψεις, βιντεοεπικοινωνίες, τηλεργασία και άλλες μορφές πιο σύνθετης επικοινωνίας από το απλό e-mail.

Επιπλέον, η αναζήτηση για προγράμματα και ιστοσελίδες πρόσβασης σε πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και εν γένει μορφωτικό περιεχόμενο έχει επίσης ενισχυθεί κατακόρυφα. Πολύτιμος αρωγός στις νέες ψηφιακές ανάγκες αναδεικνύονται οι εφαρμογές ανοιχτού και ελεύθερου λογισμικού, οι οποίες όχι μόνο είναι εύχρηστες αλλά προστατεύουν και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, που αποτελούν έναν ιδιαίτερο στόχο αυτή την περίοδο.

Οι όροι Ελεύθερο Λογισμικό (Ε.Λ.) και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΛΑΚ) περιγράφουν λογισμικό που δεν έχει κλειδωμένο κώδικα από εταιρεία και άρα οι χρήστες μπορούν να μελετήσουν, να τροποποιήσουν και να το βελτιώσουν. Δυνατότητα επαφής και γνωριμίας με το ανοικτό λογισμικό υπάρχει στην Ελλάδα μέσω του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ στην ellak.gr).

«Το Ελεύθερο και Ανοιχτό Λογισμικό δημιουργήθηκε, αναπτύχθηκε και γιγαντώθηκε μέσω της απομακρυσμένης συνεργασίας αναρίθμητων συντελεστών από όλα τα μέρη του κόσμου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαθέσιμες χιλιάδες εφαρμογές και πλατφόρμες τηλεσυνεργασίας, ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και πλατφορμών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης», σημειώνει ο πρόεδρος του Οργανισμού και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Διομήδης Σπινέλλης. Στην ιστοσελίδα του ellak.gr υπάρχουν πολλές παρουσιάσεις λογισμικών εφαρμογών τηλεσυνεργασίας και τηλεργασίας.

Στην ιστοσελίδα μπορούμε να βρούμε πολύ χρήσιμες εφαρμογές, όπως για παράδειγμα δημιουργίας ψηφιακών «δωματίων συνομιλίας», δωρεάν και χωρίς καν εγγραφή, με ελάχιστες απαιτήσεις από τον υπολογιστή μας, αλλά και από τον χρήστη. Ιδιαίτερη σημασία έχει η διαβεβαίωση από την κοινότητα του ανοικτού λογισμικού πως πρόκειται για εφαρμογές που παρέχουν συνομιλίες 100% κρυπτογραφημένες, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό είτε πρόκειται για ιδιωτικές συνομιλίες είτε για τηλεδιασκέψεις εργασίας.

Παράλληλα, αναπτύσσονται δεκάδες διεθνείς πρωτοβουλίες από ομάδες ανοιχτού λογισμικού για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, όπως για παράδειγμα συνεργατική πλατφόρμα για την ανάπτυξη των εφαρμογών τρισδιάστατης εκτύπωσης υλικών που λείπουν από νοσοκομεία ή άλλη για την καταγραφή της διάδοσης του κορωνοϊού.

Δράσεις ανοιχτού κώδικα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας:

• Open-Source-COVID-19 A collection of Open Source projects during COVID-19.

• Folding@home’s efforts to assist researchers around the world taking up the global fight against COVID-1.

• How open-source software is tackling COVID-19 coronavirus.

• Data Sharing and Open Source Software Help Combat Covid-19.

• Open Source COVID19 Medical Supplies.

• Open source, BeagleBone-based diagnostics computer to add Covid-19 testing.

• Open Source Data Science to Fight COVID-19 (Corona Virus).

• ClosedLoop.ai Announces Release of Free Open Source AI-based Tool to Identify Individuals Vulnerable to Severe Complications of COVID-19.

• Open-Source Collaboration Tackles COVID-19 Testing.