Πρόσωπα του Σαββάτου

Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Πάνος Χατζηκουτσέλης (φωτ.). Ο γνωστός ηθοποιός γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, ενώ ο πρώτος του τηλεοπτικός ρόλος, στη σειρά «Αναδυομένη» της ΥΕΝΕΔ, ήρθε το 1978. Συμμετείχε σε πολλές τηλεοπτικές παραγωγές, όπως «Μαντάμ Σουσού», «Η ζωή του Αττίκ», «Το παιχνίδι της χρονιάς», «Σε χρόνο ΤV», «Τα μικροαστικά», καθώς και σε θεατρικές παραστάσεις και ταινίες. Εγινε ευρέως γνωστός από τον ρόλο του Ιάσονα Παπαπέτρου στη σειρά «Εκείνες κι εγώ», με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Μπέζο.

Το πρώτο του άλμπουμ μετά το «Low in high school» του 2017 και το δέκατο τρίτο συνολικά κυκλοφόρησε ο Μόρισεϊ. Τιτλοφορείται «I am not a dog on a chain», ενώ σύμφωνα με παλιότερες δηλώσεις του δημιουργού του είναι «πολύ καλό για να είναι αληθινό και πολύ αληθινό για να θεωρηθεί καλό». Σύμφωνα με τις κριτικές, κινείται στα γνωστά ποπ μονοπάτια που ακολουθεί ο πρώην τραγουδιστής των Smiths, ενώ οι στίχοι του καταπιάνονται, μεταξύ άλλων, με τη φθορά του χρόνου.

«Πρέπει όλοι μας να προσευχηθούμε», δήλωσε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Variety ο Σπάικ Λι, φετινός πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, καλωσορίζοντας την απόφαση του καλλιτεχνικού διευθυντή της διοργάνωσης, Τιερί Φρεμό, να την αναβάλει. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης σχολίασε και τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εύχομαι να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη φράση “κινέζικος ιός”, γιατί θέτει τους Ασιάτες Αμερικανούς σε κίνδυνο».