Η Μέρκελ στο σούπερ μάρκετ με μικρό καλάθι και χωρίς μάσκα (φωτογραφίες)

Στο σούπερ μάρκετ όπου κάνει συνήθως τις αγορές της, στο κέντρο του Βερολίνου, βρέθηκε και χθες η Καγκελάριος 'Αγγελα Μέρκελ.

Όπως μεταδίδει η εφημερίδα BILD και άλλα γερμανικά μέσα, η καγκελαριος ήταν χαλαρή, δεν φορούσε μάσκα ή γάντια, και αγόρασε πολύ λίγα πράγματα - μεταξύ άλλων κρασί, σαπούνι και δυο ρολλά χαρτί τουαλέτας, δίνοντας το «καλό παράδειγμα» όπως σχολίασαν πολλοί χρήστες στο Twitter.

In these times of crazed panic-buying, here's Angela Merkel showing how it's done:



- one (1) pack of toilet roll

- a smattering of sundry items

- four (4) bottles of wine



This is the correct procedure. https://t.co/TMAkshKAlk