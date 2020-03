Τέσσερις εβδομάδες έδωσε περιθώριο η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή για να ανακοινώσει την απόφαση της αναβολής ή όχι των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020 αλλά, όπως όλα δείχνουν, οι εξελίξεις θα οδηγήσουν τους «Αθανάτους» να αποφασίσουν γρηγορότερα. Ήδη, ο Καναδάς δήλωσε ότι δεν θα στείλει ομάδα, ο παγκόσμιος στίβος ζητάει αναβολή, η Αυστραλία προτείνει στους αθλητές της να προετοιμαστούν για το 2021, και, σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη στην Ιαπωνία επεξεργάζονται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί η διοργάνωση του χρόνου, ακριβώς τις ίδιες ημερομηνίες.

«Η Καναδική Ολυμπιακή Επιτροπή και η Καναδική Παραολυμπιακή Επιτροπή καλούν επειγόντως τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να αναβάλουν τους Αγώνες για ένα χρόνο και τους προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας για να βοηθήσουμε ώστε να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια που θα προκύψουν από τον επαναπρογραμματισμό των αγώνων», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση των ηγετών του ολυμπιακού – παραολυμπιακού αθλητισμού του Καναδά.

#TeamCanada will not send athletes to Games in summer 2020 due to COVID-19 risks.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι είχε προηγηθεί η Χέιλι Γουϊκενχάιζερ. Η αθλήτρια – σύμβολο του Καναδά είχε ζητήσει από τη ΔΟΕ την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων. Η κάτοχος των τεσσάρων χρυσών μεταλλίων και του ενός ασημένιου από χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες (χόκεϊ στον πάγο) θεωρείται σύμβολο για τον αθλητισμό του Καναδά. Αμέσως μετά την ανακοίνωση της Ολυμπιακής Επιτροπής της χώρας της, δήλωσε υπερήφανη.

Now if athletes can unselfishly suspend their Olympic dream and stay home, you can too! #socialdistance #37millionstrong https://t.co/N8PzSpexfG