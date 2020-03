Μαγιόρκα: Αστυνομικοί τραγουδούν σε κατοίκους που βρίσκονται σε καραντίνα (βίντεο)

Στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, οι αστυνομικοί κατέφυγαν στο τραγούδι προκειμένου να εμψυχώσουν τους κατοίκους, που βρίσκονται σε καραντίνα στα σπίτια τους λόγω του κορωνοϊού, και να τους βοηθήσουν να ευθυμήσουν.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διακρίνονται δύο περιπολικά να διασχίζουν έναν δρόμο στην πόλη Αλγάιδα, με τα φλας ανοικτά και τις σειρήνες να αντηχούν, προτού κάνουν στην άκρη και οι αστυνομικοί βγουν έξω.

«Έχετε διάθεση να τραγουδήσετε;» φωνάζει ένας από τους αστυνομικούς, κρατώντας μια κιθάρα και κατόπιν αρχίσει να παίζει το καταλανικό παιδικό τραγούδι Joan Petit Quan Balla.

Ενώ οι συνάδελφοί του χορεύουν και χειροκροτούν, οι κάτοικοι της συνοικίας βγαίνουν στα μπαλκόνια τους και ξεσπούν σε επευφημίες.

Λίγο πριν το τέλος της καντάδας, ο αστυνομικός τραγουδιστής ευχαριστεί το κοινό και το ενθαρρύνει λέγοντας: «Μείνετε δυνατοί».

In addition to our every day work, we’ve also been practicing our musical talents and singing should you all need a little burst of a sing-song.



Majorca police are leading the way!



