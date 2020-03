«Ο δρόμος προς την αναβολή είναι ο πιο ελπιδοφόρος». Με αυτή τη φράση να ξεχωρίζει σε μία λακωνική ανοικτή επιστολή η Ολυμπιακή και η Παραολυμπιακή Επιτροπή των ΗΠΑ ξεκαθαρίζουν τη θέση τους για την επερχόμενη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των μεταλλίων στις περισσότερες από τις ολυμπιακές διοργανώσεις και η άποψή της έχει βαρύνουσα σημασία.

Την ώρα που ο πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Τόμας Μπαχ ζητάει ένα μήνα προθεσμία για να ανακοινώσει τις αποφάσεις, οι Ολυμπιακές Επιτροπές, η μία μετά την άλλη, του… δείχνουν τον δρόμο. Ο Covid-19 έχει… στριμώξει στα σχοινιά και τον αθλητισμό και, εάν μέσα στις επόμενες ώρες δεν ανακοινωθεί η απόφαση, η Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία στην Ιαπωνία θα ξεκινήσει αύριο για ένα ταξίδι με… άγνωστο χρονικό τερματισμό.

Η Ολυμπιακή και η Παραολυμπιακή Επιτροπή των ΗΠΑ ζήτησαν τη γνώμη των αθλητών τους, οι οποίοι ήταν κάθετα υπέρ της αναβολής των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων.

USOPC Statement on survey of Team USA athletes related to COVID-19 and Tokyo 2020.