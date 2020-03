Οι 169 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι χρήστες του Netflix παρακολουθούν μανιωδώς το ριάλιτι για την αναζήτηση του έρωτα στα χρόνια του Instagram («Love is Blind»), την Γκουίνεθ Πάλτροου να μιλάει για... κρυοθεραπείες στο «Goop Lab» ή το απολαυστικά στερεοτυπικό trash reality «Back with the Ex», και αυτό αποτυπώνεται στα ταμεία της πλατφόρμας.