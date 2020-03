And the winner is. Οταν εργαζόμενοι σε όλη την υφήλιο προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με την εργασία από το σπίτι, το εικονιζόμενο φωτογραφικό πρότζεκτ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.