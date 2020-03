And the winner is. Οταν εργαζόμενοι σε όλη την υφήλιο προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με την εργασία από το σπίτι, το εικονιζόμενο φωτογραφικό πρότζεκτ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αγκαλιά με το μωρό και το πληκτρολόγιο, ανάμεσα σε καβγάδες πιτσιρικιών και απομόνωση εφήβων, την ώρα που βράζει το φαγητό και κάποιος πεινάει, όλα είναι πρωτόγνωρα για τους περισσότερους στην τηλεργασία. Δικαίως όμως η κυρία κερδίζει το χρυσό βραβείο εφευρετικότητας, όχι μόνο για την σιδερώστρα αλλά και την θήκη για τα χαρτομάντιλα που στηρίζει το κινητό. Η φωτογραφία είναι από την Sherine Thabet, 28 ετών από τα Αραβικά Εμιράτα. EPA/Mahmoud KHALED