Διαλέξαμε μερικά από τα πιο αξιόλογα και πρωτότυπα ταξιδιωτικά ντοκιμαντέρ του Netflix, για να ικανοποιήσουμε με ασφάλεια το αίσθημα... φυγής μας ενώ μένουμε προφυλαγμένοι.

Street Food (2019)



Δύο από τους πρωταγωνιστές του «Street Food». @ NETFLIX



Πρώτος μας προορισμός η Ασία, σε αναζήτηση των γευστικότερων street foods. Κάθε επεισόδιο εστιάζει σε μια διαφορετική χώρα –Ταϊλάνδη, Ιαπωνία, Ινδία, Φιλιππίνες και Βιετνάμ, μεταξύ άλλων– και στους αυτοδίδακτους «σεφ του δρόμου», που με τις ιστορίες τους και τα πιάτα τους μας συστήνουν τον πολιτισμό και τη γαστρονομική κληρονομιά του τόπου τους. Αποκλείεται να μη σας ανοίξει την όρεξη, οπότε ας έχετε πρόχειρο κανένα πακέτο noodles με μερικά βασικά (ή και όχι τόσο βασικά) υλικά.



Mountain (2017)



Τι είναι άραγε αυτό που κάνει τα βουνά τόσο συναρπαστικά; Τι είναι αυτό που ωθεί κάποιους να κατεβαίνουν με δύο χιονοπέδιλα τις πιο απότομες πλαγιές και άλλους να κρέμονται στην άκρη ενός γκρεμού; Ταξιδεύουμε στις κορυφές και στις πεδιάδες των ομορφότερων βουνών του κόσμου, ψάχνοντας για απαντήσεις παρέα με τη σκηνοθέτιδα Jennifer Peedam, τον φωτογράφο/ορειβάτη Renan Ozturk και τον ηθοποιό Willem Dafoe, που ντύνει το ποιητικό αυτό ντοκιμαντέρ ηχητικά με τη φωνή του διαβάζοντας αποσπάσματα από το βιβλίο «Mountains of the Mind: A History of a Fascination» του Βρετανού φυσιοδίφη Robert Macfarlane.



The Dawn Wall (2017)



Σκαρφαλώνοντας στον γρανιτένιο βράχο El Capitan – στιγμιότυπο από το «The Dawn Wall». © NETFLIX

Και για να καταλάβουμε καλύτερα την τρέλα που έχουν κάποιοι με τα βουνά, πεταγόμαστε μέχρι την Αμερική και το Εθνικό Πάρκο Yosemite. Εκεί βρίσκεται ο κάθετος γρανιτένιος βράχος των 914 μ. El Capitan, πραγματική πρόκληση για τους απανταχού αναρριχητές. Dawn Wall (σ.σ. «ο τοίχος της αυγής») είναι μία από τις αναρριχητικές διαδρομές που μπορεί να ακολουθήσει κανείς προκειμένου να ανέβει τον βράχο και ονομάστηκε έτσι επειδή είναι το πρώτο κομμάτι του El Capitan που φωτίζεται το πρωί. Το ντοκιμαντέρ διηγείται τη συναρπαστική ιστορία των Tommy Caldwell και Kevin Jorgensen, που το 2015 αποτόλμησαν για πρώτη φορά ελεύθερη αναρρίχηση της συγκεκριμένης διαδρομής (χωρίς τη βοήθεια εξοπλισμού) και τα κατάφεραν.



Tales by Light (2015-μέχρι σήμερα)



Το ντοκιμαντέρ αυτό, που ξεκίνησε ως μίνι σειρά από την Canon και εξελίχθηκε σε μια επιτυχημένη συνεργασία με το National Geographic, μας συστήνει στους αφανείς ήρωες πίσω από τις κάμερες, τους φωτογράφους. Τους ακολουθούμε στις συχνά μοναχικές τους αποστολές στα διάφορα σημεία του πλανήτη, για να γνωρίσουμε μέσα από τα μάτια τους διαφορετικές όψεις της άγριας ζωής, ενδιαφέροντες πολιτισμούς, ευάλωτες ομάδες, τόπους σε κοινωνική αναταραχή και τρόπους ζωής διαφορετικούς από τους δικούς μας.



Pedal the World (2015)



«Ποιο είναι τελικά το νόημα της ζωής; Είναι καλή ιδέα να αφήσω πίσω την τέλεια ζωή μου;» Αυτά αναρωτιέται ο Felix Starch από τη Γερμανία, που σε ηλικία 25 ετών αποφασίζει να πουλήσει ό,τι έχει και δεν έχει και να ταξιδέψει σε 22 διαφορετικές χώρες του κόσμου με το ποδήλατό του.



Άλλοτε απολαυστικό και άλλοτε εξουθενωτικό, το 18.000 χλμ. ταξίδι που ο Felix κατέγραψε με την κάμερά του αποτελεί έμπνευση για όσους από εμάς μετά βίας αποτολμούμε έστω και μία κοντινή εκδρομή με αυτοκίνητο.



Expedition Happiness (2017)



Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, ο Felix Starch γνωρίζει τη Γερμανίδα μουσικό Selima Taibi (γνωστή και ως Mogli) και γίνονται ζευγάρι.



Δυσαρεστημένοι από τη ζωή τους στο Βερολίνο, αποφασίζουν να τα αφήσουν όλα για ακόμα μία φορά και να ταξιδέψουν στη Βόρεια και στη Λατινική Αμερική με ένα παλιό αμερικανικό σχολικό που μόνοι τους μετατρέπουν σε «σπίτι με ρόδες».

Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Αποστολή: Ευτυχία» που θα γυρίσουν οι δυο τους καταγράφει τη ζωή τους στο λεωφορείο και τις περιπέτειές τους στην Αμερική μέχρι τον τελικό, συγκινητικό τους γυρισμό στη Γερμανία.



The Trader (2018)



Ο πλανόδιος πωλητής του «The Trader».



Αυτό το βραβευμένο στο Sundance μικρού μήκους ντοκιμαντέρ ακολουθεί την καθημερινή προσπάθεια ενός πλανόδιου πωλητή από τη Γεωργία να πουλήσει την πραμάτεια του από μεταχειρισμένα αντικείμενα σε μια εξαθλιωμένη επαρχιακή πόλη, όπου οι συναλλαγές γίνονται με νόμισμα την πατάτα. Ένας ηλικιωμένος θαμπώνεται από ένα ζευγάρι παπούτσια, αλλά δεν είναι σε θέση να τα αγοράσει, μια γιαγιά που μοιάζει να έχει χάσει τα λογικά της από τα γηρατειά ζητά από τον πωλητή να της χαρίσει έναν τρίφτη λαχανικών, ενώ τα παιδιά μπορούν μονάχα να ονειρεύονται το παιχνίδι που φτιάχνει σαπουνόφουσκες.



Jack Whitehall: Travels With My Father (2017-μέχρι σήμερα)





Εδώ και τρεις σεζόν, ο Βρετανός stand up κωμικός Jack Whitehall ταξιδεύει ανά τον κόσμο με τον πολύ καθωσπρέπει (και ολίγον στρυφνό) μπαμπά του και μοιράζεται μαζί μας τις ξεκαρδιστικές προσπάθειές τους για συμβίωση και αλληλοκατανόηση. Ο Jack, για παράδειγμα, θέλει να μείνει σε hostel και ο μπαμπάς του σε πεντάστερο ξενοδοχείο. Ποιος έχετε την εντύπωση ότι κερδίζει;



Στους πρώτους δύο κύκλους μάς ξεναγούν μεταξύ άλλων στην Μπανγκόκ, στην Καμπότζη, στις Βαυαρικές Άλπεις και στο Κίεβο, ενώ στον τρίτο κύκλο αναχωρούν για τις ΗΠΑ.



Losing Sight of Shore (2017)



Οι θαρραλέες κωπηλάτριες του «Losing Sight of Shore». © www.losingsightofshore.com



«Ποτέ δεν θα καταφέρεις να διασχίσεις τον ωκεανό, αν δεν βρεις το θάρρος να χάσεις την οπτική επαφή με την ακτή». Την άνοιξη του 2015, μετά από τρία χρόνια προπόνησης και σχολαστικού σχεδιασμού, τέσσερις θαρραλέες γυναίκες αφήνουν πίσω τις δικές τους «ακτές» για να διασχίσουν κωπηλατώντας, και χωρίς καμία υποστήριξη, τον Ειρηνικό Ωκεανό. Στόχος τους να δοκιμάσουν τα όριά τους και παράλληλα να μαζέψουν χρήματα για τη φιλανθρωπική οργάνωση Breast Cancer Care. Το ντοκιμαντέρ καταγράφει το άνευ προηγουμένου ταξίδι τους, διάρκειας εννέα μηνών, από την Καλιφόρνια της Αμερικής στην Αυστραλία.



Our Planet (2019)



Στιγμιότυπο από το επεισόδιο «Frozen Worlds» του βραβευμένου «Our Planet». @NETFLIX



Δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια λίστα το βραβευμένο με Emmy «Our Planet», σε αφήγηση του Sir David Attenborough, του ανθρώπου που έμαθε σε πολλούς από εμάς να αγαπάμε τα ντοκιμαντέρ και τη φύση. Σε αντίθεση με παρόμοια ντοκιμαντέρ, το συγκεκριμένο θίγει το φλέγον ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και καταγράφει την επίδραση που έχει στο περιβάλλον και στα πλάσματα του πλανήτη μας. Αφού παρακολουθήσετε και τα οκτώ επεισόδια, δείτε και το «Our Planet Behind the Scenes» για το πώς γυρίστηκε το ντοκιμαντέρ, ώστε να κατανοήσετε τις δυσκολίες που συνεπάγεται η φωτογράφιση της άγριας ζωής.