Μία από τις επόμενες παραστάσεις είναι οι «Τρεις αδελφές» του Τσέχοφ σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Τάρλοου.

Μέσα σε ένα 24ωρο, η «Μεγάλη Χίμαιρα» του Μ. Καραγάτση, μία από τις τεράστιες επιτυχίες του «Πορεία» που βγήκε από το αρχείο του θεάτρου λόγω του κορωνοϊού COVID-19, συγκέντρωσε 142.300 views και 500.000 κλικ! Ομως και η δεύτερη παραγωγή στην οποία επίσης είχε ελεύθερη πρόσβαση το κοινό, το «Ευχαριστημένο» της Μαρίνας Καραγάτση, μέτρησε μέχρι χθες στις 10 το πρωί, 63.500 views.

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Δημήτρης Τάρλοου είναι ευχαριστημένος από την ανταπόκριση του κοινού. Τα καθορισμένα καθημερινά ραντεβού ήταν μία καλή ιδέα και η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού δέλεαρ. Και βέβαια η ποιότητα των παραγωγών.

«Το πώς λειτουργεί ένας πολιτιστικός οργανισμός, φαίνεται από τον τρόπο που κινηματογραφεί τις παραστάσεις του. Οταν σέβεσαι την παράσταση που έφτιαξες, ακόμη και για αρχειακούς λόγους, την κρατάς φιλμαρισμένη σωστά. Εμείς κινηματογραφήσαμε με έξι κάμερες, κάνοντας κοντινά πλάνα και μοντάζ. Για να υλοποιήσουμε τις διαδικτυακές μεταδόσεις, συνέβαλε η εξαιρετική δουλειά της εταιρείας Indev. Ενα σάιτ δεν αντέχει εύκολα 4.000 ή 5.000 ταυτόχρονα κλικ για ένα τόσο βαρύ αρχείο», εξηγεί στην «Κ» ο Δημήτρης Τάρλοου.

Εξίσου πολλά ήταν και τα μέιλ που έλαβε από διάφορα μέρη του κόσμου, ακόμη και από τα Εμιράτα. «Υπάρχει μια αγορά που ζητάει να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα δική μας είτε σε συνασπισμό με άλλα θέατρα ποιότητας, με ένα χαμηλό αντίτιμο, για να παρακολουθούν θέατρο. Να κάτι που θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια. Θα μπορούσε να αναπτυχθεί, επίσης, και σύστημα υπερτιτλισμού στα αγγλικά, έτσι ώστε να αποκτήσουμε διεθνές κοινό και να εξωτερικεύουμε τη δουλειά μας διαδικτυακά, αντί να ταξιδεύουμε σε δεκάδες φεστιβάλ».

Οσο για το κοινό, δεν ανταποκρίθηκε απλώς στις παραστάσεις, αλλά πολλοί προχώρησαν σε δωρεές. «Αυτό δείχνει την τεράστια αλληλεπίδραση που μπορεί να έχει ένα θέατρο με το κοινό, αλλά και την αξία που έχει για πολλούς ανθρώπους η τέχνη. Προσπαθούμε να συμπαρασταθούμε με όποιο τρόπο μπορούμε σε αυτούς που έχουν ανάγκη», λέει ο Δ. Τάρλοου, για την καλλιτεχνική οικογένεια του «Πορεία» που έκλεισε πρώτο στις 12/3.

«Στην ουσία κόπηκε η σεζόν πάνω στα 2/3 της». Στο ελληνικό θέατρο πολλοί χάνουν τη δουλειά τους για μεγάλο διάστημα. Το καλοκαίρι το θέατρο δεν μπορεί να λειτουργήσει σε κλειστούς χώρους, αλλά και σε ανοιχτούς δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα λειτουργήσει σωστά. Αν όλα πάνε καλά, πιστεύω ότι θέατρο θα ξαναδούμε τον Σεπτέμβριο, όχι νωρίτερα. Για σκεφθείτε: πώς θα συγκεντρώσει κάποιος στην Επίδαυρο 10.000 κόσμο, όταν ακόμη επικρέμαται η απειλή». Ο ίδιος προγραμματίζει παραστάσεις νωρίς τον Σεπτέμβριο για να αναπληρώσει τον χαμένο χρόνο. Ο «Γιούγκερμαν» είναι από τις επιτυχημένες παραγωγές στην οποία θέλει να προσθέσει τρεις εβδομάδες παραστάσεων ακόμη, επίσης να ξαναβάλει σε ρεπερτόριο τη «Δόξα κοινή», ενώ παραγωγές που επρόκειτο να ανεβούν τον Απρίλιο όπως η «Νύχτα της Ιγκουάνα» σε σκηνοθεσία της Μαρίας Μαγκανάρη, μεταφέρονται το φθινόπωρο. Τον Απρίλιο επρόκειτο να ανεβεί και το «This is not Romeo and Juliet» του Αργύρη Πανταζάρα με την Ελλη Τρίγγου, που είχε καλή προπώληση. Τέλη Οκτωβρίου μετατίθεται η αναβίωση της «Ευρυδίκης».

Τι προβλέπει όμως ο σκηνοθέτης; «Θα υπάρξει μεγάλο οικονομικό θέμα το οποίο θα δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί. Αν προκληθεί τεράστια ύφεση, προφανώς δεν μπορεί να προσδοκά κανείς στους ίδιους μισθούς, άρα θα πρέπει να γίνει μια ρύθμιση ώστε να βγαίνουν λιγότερες παραγωγές, να περιοριστεί ο αριθμός των παραστάσεων και των θεάτρων».

Μπείτε στο poreiatheatre.com. Σήμερα 27/3 παρουσιάζεται η «Αγριόπαπια» του Ιψεν σε σκηνοθεσία Δ. Τάρλοου και ακολουθούν: «Οι Τρεις ευτυχισμένοι» του Ευγένιου Λαμπίς σε σκηνοθεσία Γ. Χουβαρδά, «Τρεις αδερφές» του Τσέχωφ σε σκηνοθεσία Δ. Τάρλοου, «Μιράντα» σε σκηνοθεσία Οσκαρας Κορσουνόβας, «Κτήνος στο φεγγάρι» του Ρίτσαρντ Καλινόσκι σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού, «Υπόθεση της οδού Λουρσίν» του Ευγένιου Λαμπίς σε σκηνοθεσία της Μάρθας Φριντζήλα, «Βάκχες» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία της Ρενάτε Τζετ, «Τυφλό σημείο» του Γιάννη Μαυριτσάκη σε σκηνοθεσία Μ. Φριντζήλα.