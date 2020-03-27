Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες
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6 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:
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ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ
Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΚΙ Ο ΦΕΘΡΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΟΥΝ ΑΝ Ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΣΟΥΠΕΡ ΚΟΥΙΖ ΕΙΝΑΙ ΟΝΤΩΣ ΠΑΝΣΟΦΟΣ
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ΕΦΙΑΛΤΗΣ
Ο ΜΙΚΥ ΚΙ Ο ΓΚΟΥΦΟΛΥΚΟΣ ΨΑΧΝΟΥΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ
Ο ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΙΜΝΟΥΠΟΛΙΤΕΣ
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ΕΞΥΠΝΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΞΑΦΝΙΚΑ ΤΡΕΛΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΣΕ ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ
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ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΘΕΜΕΛΙΟ ΛΙΘΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ; ΘΑ ΜΑΣ ΤΟ ΠΕΙ Ο ΛΟΥΝΤΒΙΧ
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΦΑΝΤΟΜ ΝΤΑΚ ΒΓΑΙΝΕΙ ΕΚΤΟΣ ΜΑΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΚΟΙΝΑ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΑ
Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 27/3 (Νο. 302)