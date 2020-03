Νέο Κόμιξ στα περίπτερα

9 συναρπαστικές ιστορίες διάσημων σχεδιαστών:

ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΠΑΕΙ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ His Fortune on the Rocks

Μια ιστορία σε σενάριο και σχέδιο του Ντον Ρόσα

Η ΜΑΣΚΩΤ The Mascot

Ο Βίκαρ εικονογραφεί ένα σενάριο του Σούνε Τρόελστρουπ

ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ Rainbow Raiders

Μια ιστορία σε σενάριο του Λαρς Γιένσεν και σχέδιο του Σεζάρ Φεριόλι

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ Exchanged Students

Ο Κάρλος Μότα εικονογραφεί ένα σενάριο του Μπάιρον Έρικσον

ΙΛΙΓΓΙΩΔΗ ΥΨΗ Amazing Heights

Μια ιστορία σε σενάριο και σχέδιο του Κάρι Κορχόνεν

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΣΟΠΑΝΟΣΚΥΛΟ Quick as a Flash

Ο Μάρκο Ρότα εικονογραφεί μια ιστορία που έγραψε ο Πωλ Χάλας

Ο ΓΙΓΑΝΤΙΟΣ ΜΩΒ ΠΙΤΣΙΛΩΤΟΣ ΜΠΟΥΦΟΣ The Purple Spotted Giant Day

Owl Ένα σενάριο του Σούνε Τρόελστρουπ, σε σχέδιο του Αντρέα Φερράρις

ΚΑΤΙ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΠΛΑ Something Wonky This Way Comes

Ένα σενάριο του Μπάιρον Έρικσον, σε σχέδιο του Άριλντ Μίντουν

ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ One of a Kind

Μια ιστορία που έγραψε και εικονογράφησε ο Ντάαν Γίππες

Το αγαπημένο περιοδικό μικρών και μεγάλων από αυτή την Τρίτη 31/03 στα περίπτερα.