Θετικός στον κορωνοϊό ο Μπόρις Τζόνσον

Θετικός στον κορωνοϊό διαγνώστηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ντάουνινγκ Στριτ, ο Μπόρις Τζόνσον εμφάνισε ήπια συμπτώματα χθες και αναμένεται να τεθεί σε καραντίνα.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό, ο Τζόνσον θα εξακολουθήσει να ηγείται της κυβερνητικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση του ιού μέσω τηλεδιασκέψεων.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri